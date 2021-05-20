Atanamayan odyometri mezunu Ceylan tarlada çalışıyor

İYİ Parti Milletvekili Yasin Öztürk, Denizli’nin Tavas ilçesi sınırlarındaki Nikfer köyündeki tarlada tütün işçilerini ziyaret etti. 25 yaşındaki üniversite mezunu bir genç kızın durumunu öğrenince, “İşte ülkenin gerçeği” dedi.

1996 doğumlu Ceylan Yarangünü, Atatürk Üniversitesi Odyometri Bölümü’nü bitirdi. Kadro açılmadığı hiçbir sağlık kurumuna atanamadı. Ceylan günde 12 saat çalışıp tütün ekip, biçiyor. Ceylan ekim işi bitince, yani üç ay sonra yine işsiz kalacak.

Günlük 120 lira yevmiyeyle çalışan Ceylan Yarangünü, “Üniversiteyi bitirdim, kadro yok atanamıyorum İş bulamayınca mecburen tarlada çalışmaya başladım. Sabah 07.00'den akşam 19.00'a kadar tarladayım. İşimiz 2-3 ay sürecek ama çalışmak zorundayım” dedi.

İŞSİZ GENÇLİK ORDUSU YETİŞTİRİYORUZ

Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: Ülkemizde her dört gençten biri işsiz ve işsiz olan her üç gençten biri üniversite mezunu. Tavas’ta tütün üreticilerinin sorunlarını yerinde görmek için gittiğim tarladaki genç kızımızın feryadı ile karşılaştım. Üniversiteyi bitirmiş, iş yok. 4 yıl boşuna mı okudu. Sıcağın altında günde 12 saat çalışıyor. Gençlerimizin birçoğu geleceğinden umutsuz, fırsat bulan yurt dışına gitmek istiyor. Plansızca açılan üniversitelerde işsiz gençlik ordusu yetiştiriyoruz.