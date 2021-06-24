Ataşehir’deki gasp olayına ilişkin 7 şüpheli tutuklandı

Ataşehir'de, 15 Haziran'da holding binası önünde SAS Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Koçan, başından vurularak hayatını kaybederken, gaspçılar içinde 3 milyon 300 TL bulunan çantayı alarak kaçmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından 7 şüpheliden B.D., Ç.M., S.A. ve S.Ş. savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından ‘suçluyu kayırma’ suçundan, B.Ş., A.V. ve Z.O. ise ‘silahla kendisini tanınmayacak bir hale koyması ve yol kesmek suretiyle ya da konutta işyerinde veya eklentilerinde birden fazla kişi tarafından birlikte yağma’ ve ‘bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme’ suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklama talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakimlik, 7 şüphelinin sevk edildikleri suçlardan tutuklanmalarına karar verdi. Öte yandan soruşturma kapsamında toplamda 13 kişi gözaltına almıştı. Geçtiğimiz günlerde adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, bir şüpheli ise tutuklanmıştı.