Atatürk anıtına büyük saygısızlık

ADANA'da Çukurova Üniversitesi Kütüphanesi önünde bulunan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk heykelinin hali görenleri isyan ettirdi. Yaklaşık 50 bin öğrencinin eğitim gördüğü Çukurova Üniversitesi'nin kütüphanesi önündeki Atatürk heykelinin çevresini otların kapladığı görüldü.

Atatürk'ün elinde Nutuk'u tuttuğu heykelin etrafındaki duvarların yıkık olduğu dikkat çekti. Ata'nın anıtının bakımsız halini gören vatandaşlar, üniversite yönetimine tepki gösterdi.

‘ÜNİVERSİTEYE YAKIŞMADI'

Vatandaşlar, “Bu durum Çukurova Üniversitesi gibi bir bilim ve eğitim kurumuna hiç yakışmadı.

Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel'i göreve davet ediyoruz. Ata'ya karşı bu saygısızlık kabul edilemez” dedi. Vatandaşlar, bir an önce çevre düzenlemesinin yapılmasını istedi.