Atatürk “kadın ve erkek her daim eşit olmalı” dedi

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü… Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, global çapta sadece dahi bir komutan olarak değil aynı zamanda kadın ve erkeğin eşitliğine inanan bir lider olarak da tanınmaktadır. Ulu önderimizin en büyük devrimlerinden biri kadınların erkeklerle eşit olabilmesinin yolunu açtığı 1934'de kadınlara seçme ve seçilme hakkını vermesidir. Bu hak dünyadaki birçok ülkeden daha önce Türk kadınına verilmiştir. Batı bu konuda Atatür'ü örnek almıştır.

GÜNÜMÜZDE DAHA DA ZOR

Günümüz dünyasında ise kadın olmak çok zor. Ülkemizde ise daha da zor… Eşitlik ilkesine uyulmadığı gibi her gün kadınların şiddete uğradığına, katledildiğine, değer görmediğine şahit oluyoruz… Çalışan kadınlar da mağdur olabiliyor, evini döndürmeye çalışan kadınlar da. Ceza ve yaptırımlar ise yetersiz. Her bir çığlık sonrası sessizlik hakim oluyor. Düzen hiç değişmiyor…

BM ‘günü' yıllar sonra kabul etti

8 Mart 1857'de ABD New York'ta çalışma koşullarının iyileştirilmesini isteyen işçilerin iş bırakma eyleminden sonra çıkan yangında 129 kadın işçi hayatını kaybetti. Tepkiler üzerine, Danimarka, Almanya ve ABD sırasıyla bu günü dünya kadınlarına özel bir gün olarak ilan etti. Birleşmiş Milletler 1977'de 8 Mart'ı Dünya Kadınlar Günü olarak kabul etti.

Türkiye'de ise ilk kez 1921'de “Emekçi Kadınlar Günü” olarak kutlanmaya başlandı.

Ata'dan tarihi sözleri

– Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.

– Kadınlarımız ilim ve fen sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün öğretim basamaklarından geçeceklerdir.

– Bir toplum, cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse, o toplum yarı yarıya zayıflamış olur. Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi, kadınlarımıza karşı ihmal ve kusurdur.