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Atatürk Üniversitesi hemodiyaliz merkezi için malzeme alımı yapacak

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi için 11 kalem malzeme alımı gerçekleştirilecek. Atatürk Üniversitesi Hemodiyaliz merkezi için tıbbi malzeme alımı açık ihale usulü ile ihale edilecek.

Güncellenme: 11:12, 02/01/2021
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Atatürk Üniversitesi hemodiyaliz merkezi için malzeme alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; ihale 26 Ocak 2021 tarihinde Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığı’nda yapılacak.

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