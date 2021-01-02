Atatürk Üniversitesi hemodiyaliz merkezi için malzeme alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; ihale 26 Ocak 2021 tarihinde Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığı&#8217;nda yapılacak.. DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ&#8230;. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6193888}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/ataturk-universitesi-hemodiyaliz-merkezi-icin-malzeme-alimi-yapacak-6193888');aip2('newsArticle', {"identifier":6193888,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/ataturk-universitesi-hemodiyaliz-merkezi-icin-malzeme-alimi-yapacak-6193888/","headline":"Atatu00fcrk u00dcniversitesi hemodiyaliz merkezi iu00e7in malzeme alu0131mu0131 yapacak","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["Atat\\u00fcrk","Atat\\u00fcrk \\u00dcniversitesi","Sa\\u011fl\\u0131k","uygulama"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/01/02/iecrop/malzeme-alimi-shutte_16_9_1609575097.jpg","author":"Okan u00c7alu0131k","datePublished":"2021-01-02 11:12:24","dateModified":"2021-01-02 11:12:24","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":483}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/ataturk-universitesi-hemodiyaliz-merkezi-icin-malzeme-alimi-yapacak-6193888/');