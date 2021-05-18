Atatürk ve 18 silah arkadaşının isimleri Şehitlik Anıtı’ndan çıkarıldı

İlkadım ilçesinde ki Asri Mezarlık içerisinde bulunan ve 1955 yılında belediye tarafından yaptırılan Şehitlik Anıtı’nın kaidesinde bir Türk bayrağı, Mehmet Akif Ersoy’un sözü ve 19 Mayıs 1919 yılında Bandırma Vapuruyla Samsun’a çıkan Atatürk ve 18 silah arkadaşının isimleri ile Dumlupınar şehitlerinin isimlerinin bulunduğu levha vardı.

BAKIMDAN SONRA İSİMLER KAYBOLDU

Geçen yıl Ağustos ayında ihale ile özel bir şirkete yaptırılan bakıma ve onarım çalışmasından ardından bir süre sonra anıtın üstünde ki bayrak ve sözler yerine konuldu. Ancak Atatürk ve 18 Silah arkadaşı ile Dumlupınar şehitlerinin isimlerinin bulunduğu 2 levha yerine konulmadı. Şehit yakını Ayhan Hamlı 18 Mart Şehitleri Anma Günü’nde 1992 yılında şehit olan kardeşi Astsubay İstihkam Teknisyen Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı’nın mezar ziyaretinde 2 levhanın yerinde olmadığını görünce sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

“HANGİ DÜŞÜNCEYLE ÇIKARILDI?”

Ayhan Hamlı, levhaların yaklaşık 4 ay önce kaldırıldığını ve yetkililer uyardığını ancak dikkate alınmadığını ileri sürerek, “Hangi nedenle, hangi düşünceyle, kim neden böyle bir karar aldı, yada kim neden bu levhaları gereksiz buldu. Bunların hiç birisini bilmiyoruz ama bu iki levha hala yerlerine konulmadı. O iki levhanın şehitler anıtındaki yerlerine neden konulmayacağını ya da ne zaman yerlerine konulacağı bilgisini kamuoyuna açıklamak çok mu zor? Anıtın bakım ve onarımı yapılalı aradan geçen bu kadar uzun zamana rağmen bu iki küçük levhanın yerlerinde olmamasından hiç kimse rahatsızlık duymuyor mu?” diyerek tepki gösterdi.

BU KAÇ OLDU?

ADD Samsun Şube Başkanı Işık Özkefeli, yaptığı yazılı açıklamada, “Samsun Atatürk, Atatürk Samsun'dur derken; bu durum Büyükşehir Belediyesi ve başkanının bu şehre, Milli mücadele şehrine kaçıncı ihaneti oldu. Geçen sene 19 Mayıs Kutlama görsellerinde Mustafa Kemal Atatürk'ü yok sayan, 10 Kasım 2020 anmasına geç gelip katılmasa bile olan Büyükşehir Belediye Başkanı derhal bu hatasından dönmelidir.

Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan hakaret ve görmezden gelmelere bu şehrin ve vatandaşlarının, bizlerin tahammülü kalmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, devrimlerinin mimarı büyük Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyette, Cumhuriyetin faziletleri ile makam mevki sahibi olanları göreve davet ediyorum. Haddinizi bilin, gereğini yapın. Bu şehir bunu kabul edemez” ifadelerini kullandı.