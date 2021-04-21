Atatürk’e hakaret eden polis FETÖ’cü çıktı

Ahmet Altay adlı polis memurunun Atatürk'e hakaret içeren paylaşımlarının tepki çekmesi üzerine, Gaziantep Valiliği tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Valilik, sosyal medya kullanıcılarının söz konusu kişinin 20 yıllık polis memuru olduğu FETÖ nedeniyle görevden uzaklaştırılmasına rağmen 2 ay önce göreve iade edildiği şeklindeki iddiaların incelendiğini de belirtti.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Gaziantep Valiliği’nden yapılan açıklama ise şöyle: Ahmet Altay ismi ile sosyal medya hesabından yapılan paylaşımların Gaziantep ili Nizip ilçesinde görevli polis memuru Ahmet Altay tarafından yapıldığı değerlendirilmektedir. Bahse konu Polis Memuru Ahmet Altay, 12 Şubat 2019 tarihinde FETÖ/PDY kapsamında görevden uzaklaştırılmıştır ve hâlâ aynı kapsamda görevden uzaklaştırma süreci devam etmektedir. Söz konusu paylaşımlarla ilgili olarak gerekli soruşturma işlemleri başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.