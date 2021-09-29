ATM fırsatçılarına dikkat: Banka itirazını kabul etmedi

Şirinevler'de işlem yapmak için uğradığı özel bir bankanın ATM'sinde kartı sıkışan Hakan Beker, yardım istemek için banka şubesine girince, kartından 4 bin 291 TL nakit para çekildi. Durumu internet bankacığına gelen mesajla öğrenen Beker, bankaya itiraz etti ancak bankadan, işlemin kart ve şifre ile gerçekleştiği gerekçesiyle olumsuz sonuçlandı. Beker, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Fahrettin ÖZTÜRK

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İstanbul Şirinevler’de 22 Eylül tarihinde, özel bir bankanın ATM'sine işlem yapmak için uğrayan Hakan Beker'in kartı ATM'ye sıkıştı. Kartını kendi çabasıyla alamayacağını anlayan Beker, orada bulunan banka şubesine girerek durumu çalışanlara bildirdi.

Banka çalışanı, Beker'e, ATM işletim hakkının taşeron firmaya verildiğini söyleyerek yardımcı olamayacaklarını söyledi. Ancak, ilgili taşeron firmayı ne aradılar ne de iletişim bilgilerini verdiler.

BANKA ŞUBESİNE GİRİNCE ATM'YE YANAŞTILAR

Banka şubesinden yardım alamayacağını anlayan Hakan Beker, 10 dakika içinde internet bankacılığından kartını kullanıma kapattı ancak iş işten geçmişti. ATM önlerinde bekleyen fırsatçılar, Beker'in ardından ATM'ye yanaşarak halen ATM'de olan karttan, daha önce gördükleri şifreyi kullanarak Beker'in hesabından 4 bin 291 TL nakit para çekmişlerdi.

Eve gidince telefonuna gelen mesaj bildirimiyle hesabından para çekildiğini öğrenen Beker, durumu bankaya bildirdi, güvenlik kameralarının incelenmesini isteyerek işleme itiraz etti. Bankadan 24 saat içinde gelen cevap ise şoke etti. Cevapta, işlemin Beker'in kartı ve şifresi ile gerçekleştirilmiş olması gerekçesiyle itirazın reddedildiği ifade edildi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Hakan Beker, banka şubesinden yardım alamayacağını anlayınca polis merkezine giderek, ‘banka veya kredi kartlarını kötüye kullanılması’ suçlamasıyla, kartının ATM’ye sıkışmasını fırsat bilip kendisini soyanlar hakkında şikayette bulundu.