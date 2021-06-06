ATM’ye sahte para yatırıp gerçek para çeken çift yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte bulunan bir bankaya ait ATM’ye sahte para yatırıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, paranın yatırıldığı hesap bilgilerinden şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Paraların Bartın’da yaşayan M.E. ve eşi E.G. tarafından yatırıldığı tespit edildi. İki şüpheli, evlerinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin ATM’lerdeki hesaplarına para yatırdıktan sonra başka ATM’lerden paraları tekrar çekerek dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Polisin evde yaptığı aramada, 8 bin 350 lira sahte para, 26 bin 960 lira suçtan elde edilmiş para, 10 adet bankamatik kartı, renkli yazıcı, para kontrol cihazı ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.E. ve .E.G., adliyeye sevk edildi. İki şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıklarını nöbetçi mahkemece tutuklandı. (DHA)