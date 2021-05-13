Metrobüste bıçaklı şahıs paniği: Gözaltına alındı

İstanbul Haramidere metrobüs durağında hareketli anlar yaşandı.

Metrobüs içinde bulunan Ali K. isimli bir kişi elindeki bıçakla kendisine zarar vermeye başladı. Metrobüs şoförü aracı Haramidere durağında durdurdu, durum polise bildirildi.

YOLCULAR ARAÇTAN İNDİRİLDİ

İhbar üzerine olay yerine Özel Harekat polislerinin de olduğu çok sayıda ekip sevk edildi. Metrobüste bulunan yolcular araçtan indi.

Polis ekiplerinin ikna ederek aracın içinden çıkarttığı Ali K. gözaltına alındı. Öte yandan olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.