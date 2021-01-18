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Avladıkları yaban keçisini döner yapıp yerken yakalandılar

Artvin'de yasadışı avcılık yaptığı tespit edilen ve vurdukları yaban keçisinin etinden döner yapıp yerken yakalanan iki kişiye toplam 33 bin 953 lira para cezası kesildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:01, 18/01/2021
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Avladıkları yaban keçisini döner yapıp yerken yakalandılar

Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında Artvin merkeze bağlı Maden köyü sınırları içerisinde yaban keçisiyle yakalanan iki şahıs hakkında idari yaptırım ve tazminat cezası uygulandı.

Şahıslara 6 bin 176 lira idari ve 27 bin 777 lira tazminat olmak üzere toplam 33 bin 953 lira ceza verilirken avladıkları yaban keçisine el konuldu.

Vurdukları yaban keçisinin etinden döner yapıp yerken yakalanan şahıslar, döner çubuğu ve üzerinde bulunan etlere de el konuldu. (İHA)

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Yayınlanma Tarihi:11:00,