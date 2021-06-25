Avukat Feyza Altun: 7 yaşımdan 12 yaşıma kadar istismara uğradım

Avukat ve aktivist Feyza Altun, sosyal medya hesabından yayınladığı bir dizi tweetle çocuk yaşta uğradığı istismarı ifşa etti. N.Ç. isimli akrabası tarafından 7 yaşından 12 yaşına kadar istismara uğradığını anlatan Altun, elinde istismarın itiraf edildiği ses kayıtlarının da olduğunu ifade etti.

Ses kaydını ve istismarcı akrabasının ismini açıklayacağını kaydeden Altun, “Aman sanılmasın unuttum, adli tıp raporunu bekliyorum” dedi.

‘SEN BENİ SEVERDİN DEDİĞİNDE’ DELİYE DÖNDÜM

İşte Altun’un o paylaşımları:

* Beni çocukken istismar eden akrabam N.Ç. (Ne zaman adımı açıkça yazacak diye uykuların kaçsın çünkü yazacağım).Ses kaydında itiraf edip “Ben çocuktum (19) cahildim ama sen (7) de beni severdin” dediğinde deliye dönmüştüm.

* Sonra onun kız kardeşleri ablam dediğim insanlar benim o yaşta ona sarıldığım fotoları bulup dava hazırlığı yapmışlar. Bir tanesi de bilinçli anne takılıyor kızıyla bloglar falan ama bilinçten zerre eser yok. Söylediğimde beni her yerden engellemişti. Onu da konuşacağız.

KİMSE BİR ŞEY YAPMADI

* Hani bak sarılıyor, olduysa gönlü vardır gibisinden. Tekrar ediyorum başladığında yediyim, ki sanırım daha öncesi de var hayal meyal bende… 12 yaşımda artık tepki verip ondan kaçıp evimize girmesini anneme yasaklattım ve akrabalarıma anlattım. Kimse bir şey yapmadı.

* Bu sene olayı ortaya çıkardığımda (konuşmak hiç de kolay değildi) şey dediler o sene evlendi NÇ; kıskançlığından yaptı. Ben o sıra 11/12 yaşındayım.

SES KAYDINI BURADAN YAYINLACAĞIM

* Tabi götümle güldüm ve o savunmayı yapacakları günü bekliyorum. Ses kaydını burada yayınlayacağım. Sadece ne kadar ileri gidip ne kadar saçmalayacaklar onu bekliyorum. Aman sanılmasın unuttum, adli tıp raporunu bekliyorum.

* Ses kaydında şöyle bi kısım var , konuşma başlıyor asla fiil dile getirilmiyor ben soruyorum: Senin kızına yapsalar ne yapardın? “Çeker vururdum Feyza hala geceleri uyuyamıyorum, çek vur beni Feyza…. Gençtim, cahildim. Sen sanıyor musun ben huzurluyum, yüz yüze görüşelim.”

“SİZLER DE BİRER ÇOCUK İSTİSMARCISISINIZ”

* O ablaları o akrabaları bunları dinleyince ne olacaaaaak göreceğim, bekliyorum. Hepiniz bu yaptıklarınızla rezil olacaksınız. Unutmayın, rehavete kapılmayın. O zaman akrabalarımı da tek tek yazacam kim ne dedi. Sizler de birer çocuk istismarcısısınız.

* Öyle ya bu güzel günde aklıma geldi de keyfinizi kaçırayım dedim.

“SEN BENİM ABİMDİN”

* O yüzden arkadaşlar hangi kadın ve erkek çocukluğuna dair böyle bir şey anlatsa inanırım. Kimi unutmaya çalışır kimi anlatmaya korkar. Ben senelerce terapi gördüm. Hala yazarken elim ayağım titriyor. Ben ona aynı acıyı yaşatacağım çünkü tek isteğim pişmanlık görmekti, özürdü.

* Sen de beni severdin dedi. Benim sevgimi sen çok yanlış anlamışsın. Sen benim abimdin.

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