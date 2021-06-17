Avukatı Yaşar Topçu, vefatının 6. yılında Süleyman Demirel’i anlattı: Cumhuriyete, demokrasiye gönülden inanan bir liderdi

Gazetemizin Ankara bürosuna giderken 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Güniz Sokak'taki evinin önünden geçiyorum. Her seferinde sanki Demirel evden çıkacakmış gibi bakıyorum. Kapıda polisler nöbet tutuyor. Bir dönem girenin çıkanın sayısız olduğu o ev şimdi ıssız, sessiz. Bugün Demirel'in vefatının 6. yılı. Doğup büyüdüğü Isparta İslamköy'de dostları bugün bir araya gelecek ve Demirel'i anacak.

ŞANTİYEDE TANIŞTILAR

Demirel, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okurken biriktirdiği harçlığı ile İngilizce öğrenmişti. Kendisini, ülkenin ve milletin hizmetine hazırlamıştı. Bu amaçla yüklendiği ilk büyük eser Seyhan Barajı oldu. Dönemin Başbakanı Adnan Menderes ile bu barajın şantiyesinde tanışmıştı. Menderes, Demirel için “Bu genç arkadaşımıza dikkat edin; geleceğin başvekilidir” demişti. 27 Mayıs darbesi sonrası Demokrat Parti (DP) kapatıldı. Yerine Adalet Partisi (AP) kuruldu.

TEK BAŞINA İKTİDAR

Demirel, 1964'te AP'nin genel başkanı oldu. 1965 seçimleri Demirel ve ekibine tek başına iktidar zaferi getirdi. 1969'da da başarı tekrarlandı. Menderes'in öngörüsü gerçekleşmişti. Eski bakan Yaşar Topçu, 45 yıl avukatlığını yaptığı siyasetteki yol arkadaşı Süleyman Demirel'i anlattı: “12 Mart 1971 muhtırası ile Demirel hükümetini istifaya mecbur ettiler. MSP'yi kurdurarak kitleyi bölme yolunu denediler. Demirel çalıştı, 70'li yılların sonunda demokrat kitleyi ayağa kaldırdı.” 12 Eylül 1980'le birlikte yasaklar geldi. Demirel, 1987 Eylül'ünde yasakların kaldırılması için yollara düştü. Topçu, “Türk demokrasisini yeniden ayağa kaldırmak lazımdı. Eski, dışarıdan ahşap merdivenle üstüne çıkılabilen bir otobüsle 22 yerde miting yaptık. Halk önümüzü kesiyor, onu dinlemeden bırakmıyordu. Demirel inanmıştı ki; bu kitle demokrasinin en büyük teminatıdır” dedi.

6 KEZ GİTTİ, 7 KEZ GELDİ

Yasaklar kalktı, Demirel partisinin (DYP) başına geçti. 1991 seçimlerinde yeniden iktidarı yakaladı. Altı kez gidip, yedi kez gelmişti. Topçu, Demirel'in hedefini şöyle açıklıyordu: “Atatürk'ün ‘muasır medeniyet' hedefinin, ancak demokrasi içinde gerçekleşeceğine inanmış ve benimsemişti; bu hedefe hizmet etmeye yeminliydi. O, bu kitlenin dağılmasından korkardı. Cumhurbaşkanı seçilince korktuğu başına geldi. Birçok kişi, genel başkan seçimi yapılan kongrede, Demirel ile hesaplaşıyor olduğunu sanarak partiyi yanlış ellere, demokrat kültürden Gelmeyen ellere teslim etti. Bu yanlış hareketin içinde, rahmetlinin siyasette parlattığı bazı isimler de yer aldı. ‘Arkama dönüp bakmam' sözü bu kırgınlığın ifadesidir.”

SİYASETÇİ, İNSAN DEMİREL

Bugün aranan, özlenen liderlerden Süleyman Demirel'in nasıl bir siyasetçi, nasıl bir insan olduğunu Topçu'dan dinliyorum: “Türk halkı bugün Demirel'i şükranla anıyor. Geçmişte ona ağır ifadelerle saldıranlar şimdilerde haksızlık ettiklerini belirtiyorlar. Ülkesini ve insanlarını tümüyle kucaklayan, her türlü eleştiriye ve saldırıya demokrasi adına tahammül eden bir liderdi. Ben iddia ile söylüyorum; Cumhuriyetin gelmiş geçmiş parti başkanları, başbakan ve cumhurbaşkanları içerisinde, onun kadar demokrasiye ve Cumhuriyete aşık ve gönülden inanmış bir lider bulmak kolay değil. O, sadece iyi bir siyasetçi, iyi bir mühendis değil, büyük bir fikir adamı, fikrinin adamıydı.” Topçu, “Bize düşen görev, her yıl 17 Haziran'da Demirel'e ağıt yakmak değildir. Demokrat kitle, onun ruhunu şad etmek istiyorsa, toplanmanın, bir araya gelmenin yollarını aramalı ve bulmalıdır” diyor.

İslamköy'de bugün törenle anılacak

Türkiye'nin fötr şapkalı, ‘Baba' lakaplı lideri 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 17 Haziran 2015'te solunum yolu enfeksiyonu ve kalp yetmezliği nedeniyle 91 yaşında hayatını Kaybetti. Demirel için bugün memleketi Isparta'nın Atabey İlçesi'ne bağlı İslamköy'de anma töreni düzenlenecek. Tören öncesinde Demirel'in anıt mezarında koronavirüs tedbirleri ve dezenfeksiyon çalışmaları da yapıldı. Törene, siyasetçilerin de yoğun katılım göstermesi bekleniyor. Demirel'in özel doktorluğunu yapan İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur da bir mesaj yayınlayarak, Süleyman Demirel'in “Eğer bana Cumhuriyet nedir, diye sorarsınız, Cumhuriyet benim işte! İslamköy'den çıkmış bir köylü çocuğunu Cumhurbaşkanı yapan, Cumhuriyet'tir” sözlerini hatırlattı.