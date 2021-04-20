Avukatlar aşı bekliyor: Bu ülkede bulaş riski açısından en riskli yerler adliyeler

Hakim, savcı ve adliye personeli aşılanmaya başlandı. Yargı görevi yapan avukatlar ise aşı kapsamına alınmadı. Her gün binlerce kişinin geldiği adliyelerde mesai yapan avukatlar, kendilerine aşı yapılmamasına tepki gösteriyor.

‘AVUKATI AŞILAMADAN FAYDA ELDE ETMEK MÜMKÜN DEĞİL’

Yargı görevi yapan avukatların da hakim, savcı ve adliye personeli gibi aşılanması gerektiğini belirten İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu SÖZCÜ'ye yaptığı değerlendirmede, “Bütün yasalar çok açık. Ceza Kanunu'nun 6. maddesi yargı görevi yapanlar tanımını yapıyor ve avukatlar yargı görevini yapanlar tanımı içerisinde. Kaldı ki adliyelerde hakim, savcıları ve personeli aşıladığınız zaman avukatları aşılamazsanız eğer, onların en çok muhatap oldukları insanlarla aşılı olmadıkları için kendilerini koruyabilmeleri mümkün olmayacaktır. Yani hakim ve savcıların aşılanmasıyla elde edilecek faydayı avukat aşılamadan elde edebilmek mümkün değil” ifadelerini kullandı.

‘EN RİSKLİ YERLER ADLİYELERDİR'

Adliyelerdeki yoğunluğa ve bulaş riskine de dikkat çeken Durakoğlu, “Bu ülkede bulaş riski açısından en riskli yerler adliyelerdir, AVM'ler falan değildir. İki hafta evvelki salı günü sadece Çağlayan Adliyesi'ne giren kişi sayısını söylüyorum; 29 bin 900 küsür. 30 bin insan girdi geçen salı günü. Metrekaresine bakın, hiçbir insan topluluğunun o kadar kısa bir sürede böyle bir kapalı alan içinde kalması mümkün değil. Adliyeler bu ülkenin en tehlikeli bulaş riskini taşıyan yerleridir. Bunun bir nedeni de adliyedeki münasebetle ilgilidir. Dosya alıp vermeler, dilekçe alıp vermeler zorunlu bir biçimde teması sıklaştırıyor ve mesafeyi de ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla hijyene uyulması da mümkün olmuyor. Bütün bunların yaşandığı bir yerde olağanüstü önlemlerin alınması şart bulaş riski açısından. Aşı da bunlardan bir tanesi” şeklinde konuştu.

Avukat İrem Çiçek de adliyedeki kalabalığı gösteren bir video paylaşarak, “Aşı avukatlara ne zaman gelecek” diye sordu.