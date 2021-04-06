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Avukatlık bürosunda miras kavgası: 3 ölü, 2 yaralı

İstanbul Kartal’da Anadolu Adliyesi yakınlarındaki bir avukatlık bürosuna silahlı bir şahıs tarafından saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Habip ATAM
Güncellenme: 16:48, 06/04/2021
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Avukatlık bürosunda miras kavgası: 3 ölü, 2 yaralı

Olay, Kartal, Cevizlik Mahallesi, Kastamonu Sokak'taki bir adreste meydana geldi. İddiaya göre, aralarında miras kaynaklı anlaşmazlık olan akrabalar, saat 14.30 sıralarında hukuk bürosuna gitti.

İki taraf arasında yaşanan anlaşmazlıkta önce tartışma yaşandı. Daha sonra ise bir kişi silah çekti. Ardından ateş açmaya başladı. Yaşanan olayda,  Haluk O. ve Esra A. olay yerinde hayatını kaybetti. Ayşe A., Arzu O., ile Ahmet Nuri O.  ise yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ayşe A.'nın da hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili saldırganın kaçtığı belirtildi. Saldırganın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Yayınlanma Tarihi:15:50,