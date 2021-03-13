Ayasofya baş imamı Boynukalın: Ailenin ‘reisi’ erkektir

Ayasofya baş imamı Mehmet Boynukalın, daha önce laikliği hedef alan açıklamaları ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, kadın cinayetleri ile ilgili paylaşımlarıyla eleştirilerin odağı olmuştu.

Boynukalın'ın, sosyal medya hesabından yaptığı yeni bir açıklamayla bir kez daha tepkilere neden oldu.

“Aile toplumun, milletin, devletin en küçük birimidir. Kur’an-ı Kerim bu birimin yönetim hakkını erkeğe vermiştir (Nisa suresi 34)” ifadelerini kullanan Boynukalın, “Dine, akla ve yaratılışa/fıtrata, insanın doğasına uygun olan da budur. Nitekim 2001’e kadar yürürlükte kalan eski medeni kanun ailenin reisinin erkek olduğunu kabul ediyordu. Yaratılışa/fıtrata ve adalete aykırı olan kanunların bir gün mağlup olması kaçınılmazdır. Yaratılışa, fıtrata, Allah'ın hükmüne karşı çıkanlar mutlaka bir gün yanlış yolda olduğunu anlayacaktır. Bizim amacımız bunun iş işten geçmeden anlaşılması” dedi.

“TESETTÜRÜ UYGULAYAN KARDEŞLERİMİZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİSİNİZ”

Bazı sosyal medya kullanıcılarının tepki gösterdiği Boynukalın, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

* Tesettürü Allah’ın emri bilip bunu uygulayan kardeşlerimiz, siz bu davranışınızla İslam’ın bir şiarını/sembolünü yaşatıyorsunuz ve bizim için çok değerlisiniz; ancak Allah’ın dini bir bütündür ve biz erkeğiyle, kadınıyla dinin, Kur’an’ın hepsine iman etmekle yükümlüyüz. Erkek, Allah’ın kendisine verdiği yönetim hakkını kötüye kullanır ve eşine zulmetmeye başlarsa İslam’a göre ona da engel olunur; erkek ailesini adaletle yönetmek zorundadır; aksi takdirde İslam hukuku da çeşitli şekillerde buna müdahale eder ve zulmü ortadan kaldırır.





KADIN CİNAYETLERİ AÇIKLAMASI

Boynukalın 8 Mart’taki paylaşımında ise, kadın cinayetleri haberlerinden rahatsızlığını dile getirerek, “Cinayet cinayettir; cinsiyet değiştirmez; erkek, kadın, çocuk, büyük kimin başına gelirse gelsin ilkemiz: “Sizin için kısasta hayat vardır” ilahi düsturudur. Sürekli “kadın cinayetleri” vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir sloganik medya propagandasıdır” demişti.

AKP’Lİ ÖZLEM ZENGİN’DEN BOYNUKALIN’A YANIT

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin de, dün katıldığı bir televizyon programında konunun sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı:

“Kadın – erkek meselesine dair dini de referans yaparak, katı, sert açıklamalar yapmayı problemli görüyorum ve bize fayda vermiyor. Tam tersine incitiyor, kadınları da incitiyor, bu alanda çalışanların yükünü arttırıyor. Ve daha önemli bu açıklamalar siyasetin yükünü arttırıyor. Siyaset çok ağır bir iş. O yüzden bence herkes kendi işini yapmalı diye düşünüyorum.”

LAİKLİK AÇIKLAMASI

Daha önce de açıklamalarıyla tepki çeken Boynukalın, Anayasa tartışmalarıyla ilgili “1921 ve 24 anayasalarında devletin dini İslam'dı ve laiklik yoktu. Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün” diyerek, Anayasa'dan laikliğin kaldırılması çağrısında bulunmuştu.

SİFİL’E DESTEK VERMİŞTİ

Boynukalın, Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ebubekir Sifil’in Diyanet’e yaptığı “Yılmaz Özdil’in ve Cüneyt Akman’ın cesetleri camilere sokulmasın, cenazeleri kılınmasın” çağrısına da destek vermişti.

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