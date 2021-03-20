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Ayasofya baş imamı: Hamdolsun

Ayasofya baş imamı Mehmet Boynukalın, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye’nin, resmi adı 'Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi' olan İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasını kutladı. Boynukalın, “Hamdolsun. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Güncellenme: 12:46, 20/03/2021
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Ayasofya baş imamı: Hamdolsun

Ayasofya baş imamı Mehmet Boynukalın, daha önce laikliği hedef alan açıklamaları ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, kadın cinayetleri ile ilgili paylaşımlarıyla eleştirilerin odağı olmuştu.

Boynukalın, bu sefer de İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepkilere neden oldu.

“ALLAH RAZI OLSUN”

#GüçlüKadınGüçlüTürkiye etiketinden kadını da çıkaran ve kararı sevinçle karşılayan Boynukalın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul sözleşmesi kaldırılmış. Hamdolsun. Allah razı olsun. Haklı ve güçlü insan = Haklı ve güçlü Türkiye” ifadelerini kullandı.

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Yayınlanma Tarihi:12:21,