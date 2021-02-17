İzmir'in nüfus yoğunluğu en yüksek ilçesi Buca'daki Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi 30 Ekim 2020'deki 6,9'luk depremde hasar gördüğü için hizmete kapatılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en kısa zamanda hasarlı binanın yıkılıp yerine yeni hastane yapılacağını açıklamıştı. Koca ayrıca, yaklaşık 300 yatak kapasiteli bir sahra hastanesi yapılacağı sözü de vermişti. Ancak bu konuda bir daha herhangi bir adım atıldığına dair hala açıklama yapılmadı.

“AY'DAN ÖNCE HASTANEYE GİTMEK İSTİYORUZ”

Aylardır yaşadıkları sıkıntılar üzerine harekete geçen Bucalılar, seslerini duyurmak için Şirinyer Mahallesi'nde toplandı. Buca Emek ve Demokrasi Platformu'na bağlı sivil toplum kuruluşlarının gerçekleştirdiği basın açıklamasına katılanlar “Bakan sözünü tutsun, Seyfi Demirsoy Hastanemiz açılsın” yazılı pankart taşıdı.

Platform adına Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi Hukuk Sekreteri Havva Akcan'ın seslendirdiği, “Buca Halkı hastanesini istiyor” başlıklı kamuoyu açıklamasında, sağlık emekçileri ve hastaların yaşadığı ağır mağduriyetler anlatıldı.

Açıklamada, “Özel hastanelere akla gelebilen her türlü teşvikleri sunan, hasta garantili şehir hastanelerinin ödemelerini geciktirmeyen, yandaş müteahhitlerin yüzlerce hastane yapmaya yetecek vergi borcunu silen hükümet, Buca halkına verdiği hastane sözünü tutmamaktadır” denildi. Platform, söz verilen sahra hastanesinin acilen hizmete açılmasını ve hastane binasının en kısa sürede yapılmasını isterken, “Ay'dan önce hastaneye gitmek istiyoruz” ifadesini kullandı.

HASTALAR VE SAĞLIKÇILAR MAĞDUR

Buca Emek ve Demokrasi Platformu'nun açıklamasında şöyle denildi:

*30 Ekim 2020'de yaşanan İzmir Depremi'nde ağır hasar alan Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi hizmete kapatılmıştır. Poliklinikler ve prefabrik binada bulunan acil servis düşük kapasitede hizmet vermeye devam etmektedir.

*Sağlık emekçilerinin pandemide artan iş yüklerinin üzerine hastanenin kapatılması ile başka hastanelere görevlendirmeler yapılarak yeni mağduriyetler eklenmiştir. Bu durum sağlık emekçilerinin sorunlarının üzerine yenilerini ekleyerek yıpranmalarını artırmış, motivasyonlarını düşürmüştür.

*Hastanenin kapatılmasıyla başta sağlık hizmeti veren sağlık emekçileri olmak üzere, sağlık hizmetinin bir parçası olan eczane ve işyerleri bundan olumsuz etkilenmiştir.

*Bakanlık yetkililerince ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından depremden hemen sonra hastaneye yapılan ziyaret sonrasında,”Buca halkını hastanesiz bırakmayacakları ve 15 Ocak 2021 tarihinde 250 veya 300 yataklı sahra hastanesinin hizmete açılacağı sözü verilmiştir. Aradan geçen bunca zamana rağmen hastanenin ihalesi dahi yapılmamış, süreçle ilgili kamuoyuna da herhangi bir bilgi verilmemiştir. Hastane binasının yıkılıp yeni hastane binasının ne zaman yapılacağı belirsizdir.

“MÜTEAHHİTLERİN PARASINI GECİKTİRMEYEN HÜKÜMET HALKA VERDİĞİ SÖZÜ TUTMUYOR”

*Hastanenin kapatılmasıyla birlikte başta İzmir'in en kalabalık ilçesi Buca'nın halkı olmak üzere çevre ilçelerde yaşayan halk da pandemi koşulları göz önünde bulundurulduğunda sağlık hizmetine ulaşmada zorluklar yaşamış, vatandaşlar özel hastanelere mecbur bırakılmıştır.

*Özel hastanelere akla gelebilen her türlü teşvikleri sunan, hasta garantili şehir hastanelerinin ödemelerini geciktirmeyen, yandaş müteahhitlerin yüzlerce hastane yapmaya yetecek vergi borcunu silen hükümet, Buca halkına verdiği hastane sözünü tutmamaktadır. Bizler Buca Emek ve Demokrasi Güçleri olarak, halkın hastanesinin en kısa sürede yapılıp, hizmete açılmasını istiyor ve sağlık hizmetinin herkes için parasız ve kolay ulaşılabilir olması için Buca halkını ve tüm İzmir'i hep birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.

*Bizler sağlık hizmetini alanlar ve sağlık hizmetini verenler olarak söz verilen sahra hastanesinin bir an önce hizmete açılmasını talep ediyoruz. Planlanan sahra hastanesi acilen hizmete açılmalıdır. Hastane binası da en kısa sürede yapılmalıdır.

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