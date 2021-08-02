Aydın Bozdoğan’da yangın başladı

Aydın’ın Bozdoğan ilçesi Başalan Mahallesi'nde saat 17:00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangın, müdahalelere rağmen Muğla’nın Kavaklıdere ilçesine doğru ilerliyor.

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Bozdoğan'ın Başalan Mahallesi’nde başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Bozdoğan Belediyesi'ne ait iş makineleri ile müdahale ediliyor.

Muğla'nın Kavaklıdere, Yatağan ve Menteşe ekiplerinden de destek istendiği öğrenildi. Sadece karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınması için çevredeki mahalle sakinleri de çaba harcıyor.