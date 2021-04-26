Aydın’da korkutan deprem… Son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu.

Saat 22.21’de meydana gelen depremin derinliğinin 7.78 kim olduğu belirtildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

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