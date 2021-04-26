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Aydın’da korkutan deprem… Son depremler

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Aydın Kuşadası'nda 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncellenme: 22:33, 26/04/2021
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Aydın’da korkutan deprem… Son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu.

Saat 22.21’de meydana gelen depremin derinliğinin 7.78 kim olduğu belirtildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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Yayınlanma Tarihi:22:31,