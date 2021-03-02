Aydın’da normalleşme nasıl olacak? Sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Aydın’da normalleşme süreci şöyle olacak:
– Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kalktı.
– 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gruptakilerin sınırlı saatlerde sokağa çıkma uygulaması Aydın’da kaldırıldı.
– Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması sürüyor.
– Okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim tüm sınıflarda başlıyor.
– Aydın’da restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler sabah 7.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.
– Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler sabah 9 ile 19 arasında faaliyet gösterebilecek.
– Aydın’da nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler maksimum 100 kişinin katılımı ile yapılabilecek.
– Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları 300 kişiyle yapılabilecek.