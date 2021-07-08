Aydın’da pikniği bile yasaklatan neden belli oldu

Aydın Valiliği dün yaptığı yazılı açıklama ile il sınırları içinde 7 Temmuz saat 00.01 ile 12 Temmuz saat 23.59 saatleri arasında mülki amirlerin izin verdiği etkinlikler dışındaki tüm toplantı ve gösteri yürüyüş, miting, basın açıklaması, oturma eylemi, bildiri dağıtma, fotoğraf sergisi, açılış partisi, söyleşi, piknik, panel, konser, imza kampanyası, afiş pankart asma, protesto eylemi, şenlik, festivaller, kamu düzeni, genel güvenlik ve asayiş açısından yasaklandığını duyurmuştu.

KIZILÇAKÖYLÜ KADINLARIN DAVASI

Yasaklamanın birinci gerekçesinin Kızılcaköy’de jeotermal şirketler ile karşı karşıya gelen köylü kadınların gösterdiği direniş nedeniyle Aydın 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın duruşması olduğu öğrenildi. Kızılcaköylü kadınları 30 avukatın savunacağı, çevre illerden de katılımın olacağı öğrenilen dava sonrası yapılacak toplu açıklamanın engellenmesi için alındığı tartışılırken, Aydın LGBTİ Dayanışması da sosyal medya hesaplarından bir açıklama paylaştı.

“İZİN İÇİN BAŞVURDUK, YASAK GETİRİLDİ”

Aydın LGBTİ Dayanışması, 11 Temmuz Pazar günü Özgecan Arslan parkından gerçekleştirecekleri 1. Aydın LGBTİQA+ Onur Yürüyüşünü gerçekleştirmek için Aydın Valiliği’ne yaptıkları başvuruya izin beklerken, polisin tebliği ile tüm eylem ve etkinliklere yasak getirildiğini öğrendiklerini açıkladı. Açıklamada; “Bu yasağı tanımıyoruz, bu yasak'ın tesadüf olmadığını ve LGBTİQA+'ları sansürlemeye, sindirmeye çalıştıklarını biliyoruz. Yasakları kullanarak LGBTİ+ların bir araya gelmesine ve görünür olmasına engel olmaya çalışıyorlar ama olamayacaklar. 11 Temmuz günü sokaklarda buluşacak sansürleri aşacak yasakları yıkacak ve ablukaları dağıtacağız” denildi.