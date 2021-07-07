Aydınlatma direği düşmesiyle, parkta ölüme 6 yıl hapis istemi

15 Eylül 2020’de, İkiz kardeşleri ayıran korkunç olayda 10 yaşındaki Görkemin ölümüne neden olan parktaki ihmaller zinciri bilirkişi raporunda ayrıntılarıyla ortaya konmuştu. Bilirkişi raporunda çocuk, yaşlı ve engellilerin de kullandığı parkta, kişilerin sağlık ve güvenliğinin korunması için gerekli tedbirlerin alınmadığı, gerekli organizasyonun yapılmadığının görüldüğü belirtildi.

Görkem Yağız Küçük’ün üzerine devrilen aydınlatma direğinin üzerinde lambalar dışında, panellerin taşıyacak nitelikte başka hiçbir ek teçhizat kullanılmadığı, buna rağmen üzerine güneş panelleri, bu panellere ait sacdan imal edilmiş pano ve panonun içine bataryalar yerleştirildiği belirtildi.

DİREĞİ GÜNEŞ PANELLERİ VE RÜZGAR DEVİRDİ

Raporda direğin tesis edildiği yerin açık alan olması nedeniyle direkt olarak rüzgara maruz kaldığı, üst noktadaki güneş panellerinin rüzgar kuvvetini tutması nedeniyle oluşan kuvvetin statik yapıyı bozacağının açık olduğu belirtilerek, direğe eklenecek ağırlıkların ve rüzgarın oluşturacağı kuvvetlerin de göz önüne alınması, dış etkenler de değerlendirilerek uygun hesaplamalar yapılması, bu özelliklere uygun direk seçilmesi gerektiğine yer verildi.

SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMEDİ

Raporda kazaya neden olan aydınlatma direğiyle ilgili soruşturma dosyasına giren üç kontrol tutanağı olduğu, bu tutanakların direğin elektrik aksamı ile ilgili yapılan bakım ve kontrolleri içerdiği, kaza ile bağlantısı olan risklerle ilgili yapılması gereken kontrol ve gözlem konularını içermediği yer aldı.

Raporda Park ve Bahçeler Müdürü olan G.K’nın gerekli tedbirlerin alınması ve uygulanmasından sorumlu ve yetkili kişi olduğu, sorumluluklarını yerine getirmeyerek olayın meydana gelmesinde asli derecede kusurlu davrandığı sonucuna ulaşıldığı belirtildi. Raporda olayda Görkemin ve ailesinin ise hiçbir kusuru olmadığı belirtildi.

SORUMLULUĞU OLMADIĞINI İDDİA ETTİ

Dönemin Park ve Bahçeler Müdürü G.K. ise olayla ilgili alınan ifadesinde, elektrik diğerini parkta güvenlik zafiyeti olmaması için diktiklerini, elektrik alt yapısı olmadığı için güneş enerjili aydınlatma takıldığını, park ve aydınlatma direğinin aynı anda yapıldığını, 4 yıldır kurulu olan direğin fiziki kontrollerinin 6 ayda bir, elektrik kontrollerinin ise yılda bir kez yapıldığını anlattı.

Kazanın meydana gelmesinden müdürlüğünün hiçbir sorumluluğu olmadığını belirten G.K, direkte imalat hatası olduğunu ileri sürdü. G.K, direğin depodan alınarak montajının yapıldığını, kim tarafından montaj yapıldığını bilmediğini ancak mevzuata uygun olarak yapıldığını ifade etti. (DHA)