Aylarca tacizin bedeli 3 bin 600 lira

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Tuğçe Çelik kendisini sosyal medyadan sürekli taciz ederek, evlenmeye zorladığı 46 yaşındaki N.Ş. (Nurettin Şeyhmusoğlu) hakkında geçtiğimiz Temmuz ayında Emniyet Müdürlüğü'ne giderek suç duyurusunda bulunmuştu.

Tuğçe Çelik sosyal medya hesabından da “Eğer başıma bir şey gelirse değerli olacağım. Başıma bir şey gelirse bu tweetleri yazmış diye sosyal medyada gündem yaparsınız, diğer kız arkadaşlarım gibi öldürülmek istemiyorum” diyerek çağrıda bulunmuş, önlem alınmasını istemişti. Tuğçe Çelik ardından yaşadığı Bodrum'dan başka bir ile taşınmıştı.

BEN KENDİSİ İLE EVLENMEK İSTEMİŞTİM

N.Ş. ise yargılandığı Bodrum mahkemelerinde verdiği ifadede Evlenmek amacıyla Tuğçe Ç.’yi babasından istedim. Babası teklifimi kabul etmeyip, küfürler etti. Ancak Tuğçe Ç. ve ailesinin benim hakkımda doldurulduğunu düşünüyorum. Tuğçe’nin ev sahibi ile aramızda husumet vardı. Şu an açıklamak istemediğim bir nedenden bana husumet beslemektedirler. Bu nedenle beni buradan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Benim Tuğçe’ye yönelik rahatsız edecek bir eylemim olmadı. Kendisini tehdit etmedim” demişti. N.Ş. ‘cinsel taciz’ suçundan 1 yıl 6 ay, ‘tehdit’ suçundan 8 ay hapis ile hakaret suçundan 3 bin 600 TL para cezası verildiği ortaya çıktı. Verilen hapis cezaları ertelendi.

YARGILAMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Tuğçe Çelik'in avukatı Azat Öztürk yaptığı açıklamada “Cezai müeyyidenin yetersiz olması şahsın rahat hareket etmesine neden oluyor. Şahıs kendi dünyasında kurduğu hayal ile Tuğçe ile evleneceğini sanıyor, iki kez tutuklandı. Serbest kaldı. Bu cezalar verildi ama şahıs hakkında 2 kovuşturma ve 1 soruşturma dosyası daha var bunlarda devam ediyor. Müvekkilim bu süreçte gerçekten kabus dolu günler yaşamıştı” diye konuştu.