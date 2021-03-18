AYM, 9 HDP’liye 40’ar bin TL ödenmesine karar verdi

HDP, 7. Kuruluş Yıldönümü’nde Barış Pınarı Harekatı’nı protesto için 13 Ekim 2019 günü Beşiktaş’ta bir basın açıklaması düzenlemek istedi. Ancak bazı milletvekillerinin de katıldığı basın açıklamasına izin verilmedi ve polis gruba müdahale etti. Gözaltına alınan ve ardından tutuklanan 9 kişi hakkında “Toplantı, gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet ile örgüt propagandası” gerekçeleriyle dava açıldı.

5 ay tutuklu kalan HDP Şişli İlçe Eşbaşkanı Mutlu Öztürk ile birlikte Aydın Salış, Hüseyin Fidanboy, Mehmet Emin Elma, Ali Edebali, Müslüm Kılıç, Necla Yıldız, Songül Çelik, Şefa Alar Anayasa Mahkemesi’ne hak ihlali iddiasıyla başvuruda bulundu.

HER BİRİNE 40 BİN TL

Yüksek Mahkeme’nin, 9 kişiyle ilgili kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Anayasa Mahkemesi şu hükme imza attı:

Tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine oyçokluğuyla,

Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine oybirliğiyle,

Anayasa’nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine oybirliğiyle,

Anayasa’nın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine oybirliğiyle,

Başvurucuların her birine ayrı ayrı net 40 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verildi.