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Zühtü Arslan: Anayasa anlamsız ve işlevsiz hale gelebilir

Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, "Anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını bağlayan üstün hukuk kurallarıdır" ifadelerini kullandı.

Güncellenme: 12:01, 09/02/2021
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Zühtü Arslan: Anayasa anlamsız ve işlevsiz hale gelebilir

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, “Anayasaya ve ilgili kanuna göre idari ve yargısal makamlar, Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamakla yükümlüdür. Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı ve buna bağlı olarak uygulanma zorunluluğu, anayasal hak ve özgürlüklerin korunmasının da güvencesidir” dedi.

“Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması, Anayasayı tamamen anlamsız ve işlevsiz hale getirebilir” diyen Arslan,” Anayasa’nın anlamsız hale geldiği, bireylerin ve toplumun hukuka ve devlete olan güveninin sarsıldığı yerde ise bizleri bir arada tutan değerleri koruma imkanı kalmayacaktır” ifadelerini kullandı.

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Yayınlanma Tarihi:11:55,