AYM, HDP iddianamesi için raportör görevlendirdi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) kapatılması istemiyle hazırladığı yeni iddianameyi, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) gönderdi.

AYM, ilk inceleme için raportör görevlendirdi. Raportörün ilk incelemeye ilişkin raporunu 15 gün içinde tamamlayarak AYM heyetine sunması bekleniyor.

AYM Genel Kurulu, daha sonra belirlenecek bir günde toplanarak iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek.

Mahkeme heyeti, Başsavcılığın, “partinin olası hazine yardımına ilişkin banka hesabına bloke konulması” yönündeki tedbir talebini ilk inceleme sırasında ele alabileceği gibi daha sonra da karara bağlayabilecek. Kabulü halinde iddianame ön savunma için HDP’ye gönderilecek.