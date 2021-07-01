AYM’den Gergerlioğlu kararı

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında, yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası kararı Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanmış ve dosya Meclis’e gönderilmişti.

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle “PKK/KCK propagandası” suçlamasıyla yargılanan Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmüş ve 1 yıl 10 ay hapis yatması için cezaevine gönderilmişti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), milletvekilliği düşürülen ve hakkında kesinleşen hapis cezası nedeniyle tutuklanan Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun bireysel başvurusunu sonuçlandırdı. Oğlu Salih Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak “Anayasa Mahkemesi, babam hakkında ‘hak ihlali’ kararı verdi” dedi.

Gergerlioğlu'nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verildi.