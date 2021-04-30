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Aynı aileden 4 kişi 1 hafta içinde coronadan öldü

Osmaniye'de anne, baba ve 2 kız kardeş yakalandıkları corona virüsü nedeniyle bir hafta içinde hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:43, 30/04/2021
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Aynı aileden 4 kişi 1 hafta içinde coronadan öldü

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye'de yaşayan Ziya Işık eşi Emiş Işık ve kızları Zeycan ile Songül Işık corona virüsüne yakalandı. Sağlık durumları kötüleşen 4 kişi tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Hafta başında Zeycan ve Songül Işık hayatını kaybetti. Ailenin acısı henüz taze iken iki kız kardeşten 3 gün sonra anne Emiş Işık corona virüsüne yenildi.

Son olarak dünde baba Ziya Işık corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden anne, baba ve iki kız kardeş Osmaniye'de toprağa verildi. (İHA)

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