Aynı anda 3 hortum oluştu… Uyarılar sürüyor

Dünyanın en uzun kumsallarından birine sahip olan Samandağ sahilinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışla birlikte ortaya hortum çıktı. Amatör kameralar tarafından denizde görüntülenen hortum, karaya ulaşmadan etkisini kaybetti.

YEREL SAĞANAKLAR BUGÜN ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı çok bulutlu, (Edirne hariç) Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Nevşehir, Niğde ve Hatay çevrelerinin yağışlı; ülkemizin güneybatısının parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur; Güney Marmara’nın yüksek kesimleri, Karadeniz’in iç kesimleri, ve Doğu Anadolu’nun doğusu ile sabah saatlerinde Niğde ve Nevşehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan kesimlerde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır. (İHA)