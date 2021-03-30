Aynı ilçede 15 günde 12 öğretmen coronaya yakalandı

Söke Kaymakamlığı eğitimciler arasında ilk pozitif vakanın 15 Mart tarihinde Özbey İlkokulunda, 3 öğretmende tespit edildiğini, okulun 4 gün uzaktan eğitim-öğretime devam etiğini açıkladı. Bu öğretmenlerin sağlığına kavuştuğunu ve okulda yüz yüze eğitime geçildiğini belirten kaymakamlık, merkezdeki 6 okulda ise 9 öğretmenin testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Söke Kaymakamlığı'nın açıklamasına göre merkezdeki okullarda 100. Yıl Atatürk İlkokulundan 2, Ali Rıza Efendi İlkokulundan 1, Sıdıka İlkokulundan 1, Söke Anadolu Lisesinde 2, Çeltikçi Ortaokulundan 2, Sümer Yılmaz Kocagöz Anaokulundan 1 öğretmen olmak üzere toplam 9 öğretmenin pozitif vaka oldukları tespit edildi. Bu eğitimcilerden 2'si sağlığına kavuştu. Filyasyon çalışmaları gereği temaslı sayılabilecek kişilerin de izolasyona alındığını açıklayan kaymakamlık, okullarda eğitim sürdüğünü belirtti.

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