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Ayrı yaşadığı eşi kapıyı açmayınca evi ateşe verdi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Aygün Ş., çocuğuna aldığı bebek yürütecini ayrı yaşadığı eşi Meryem Ş.'nin evine getirdi. İddiaya göre Merşem Ş.'nin kapıyı açmaması ve yürüteci kabul etmediğini söylemesi üzerine sinirlenen Aygün Ş., evi benzin dökerek yaktı. Olaydan sonra kaçan Aygün Ş., polis ekipleri tarafından aranıyor.

Güncellenme: 20:52, 13/06/2021
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Ayrı yaşadığı eşi kapıyı açmayınca evi ateşe verdi

Olay, dün saat 23.40  sıralarında Yunusemre ilçesine bağlı Tevfikiye Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre,  Aygün Ş., çocuğu için aldığı bebek yürütecini ayrı yaşadığı eşi Meryem Ş.nin kaldığı eve getirdi.

Meryem Ş.’nin, Aygün Ş.ye kapıyı açmaması ve bebek yürütecini kabul etmemesi üzerine, sinirlenen Aygün Ş., pet şişe içerisine doldurduğu benzini, zemin kattaki evin penceresinden içeriye dökerek yaktı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Öfkeli koca olay yerinden kaçarken, Meryem Ş.’nin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede yaptığı müdahale sonucunda, yangın büyümeden söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Meryem Ş.’nin şikayetçi olması üzerine polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Olaydan sonra kayıplara karışan Aygün Ş.’nin, yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. DHA

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