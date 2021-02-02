Ayrıldığı erkek arkadaşının ailesinin evini yakmaya çalıştı

Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesinde bir süre önce sevgili olan S.E. ve Mustafa Tekin aralarındaki anlaşmazlıktan dolayı ayrıldı. Ayrılmanın acısını atlatamayan genç kızın, bazı dönemlerde ayrıldığı sevgilisinin evine gelerek camları kırdığı öğrenildi.

Gece saatlerinde ise yine ailenin evine gelen S.E., eski erkek arkadaşının evine taşla saldırmaya başladı. O sırada evde yalnız olan anne Zeynep Tekin ise sesleri duyarak uykudan uyandı. Korkudan dışarıya çıkamayan anne Tekin, çareyi polisi aramakta buldu. O sırada öfkesini alamayan genç kız, yanında getirdiği yanıcı madde ile dolu şişeyi yakarak evin kapısına attı.

Sesleri duyarak dışarıya çıkan vatandaşlar alevleri görerek, söndürmek için kapıya yöneldi. Komşuların gelmesiyle genç kız olay yerinden kaçtı.

“KORKUDAN DIŞARI ÇIKAMADIM”

Şikayetçi olduğunu ifade eden anne Zeynep Tekin, polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Uyku sırasında gürültüye uyandığını korkudan dışarı çıkamadığını belirten anne Zeynep Tekin, “Tam uykuya dalacağım sırada bir gümbürtü duydum. Uyku sersemi uyandığımda birinin bizim kapıya sertçe vurduğunu fark ettim. Sanki ev yıkılıyordu, öyle çok bağırdı ki dediklerini de anlayamadım. Korkumdan dışarıya çıkamadım. Evi yakmaya çalışmış. Ben onu görmedim. Korkumdan polisler gelene kadar dışarıya çıkmadım. Kız çok tehlikeli çok terbiyesiz. Çok kez bu şekilde kapıma dayandı. Oğlumla arkadaştı. Oğlum bıraktı diye yapıyor. Benim oğlum öyle olduğunu öğrenince iyice uzaklaştı. Zorla mı güzellik olacak. Keşke insan olsaydı da alsaydım” dedi.

“TAKSİDEN İNDİ DİREK SALDIRDI”

Sesleri duyarak dışarı çıktığında alevleri fark ettiğini belirten komşu Zeynel Bakır, “Bir hanımefendi taksiden inerek direk içeriye saldırmaya başladı. Önce kapıya taş attı. Daha sonra yangın çıkmaya başladı. Ne olduğunu bilmediğimiz bir madde ile kapıyı yakmış. Direkt su doldurmaya gittim. Yangını söndürmek istediğimizde baya zorlandık. Sonrasında direkt kaçtı” ifadelerini kullandı. (İHA)