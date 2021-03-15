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Ayvalık’ta ölü bulunan bebeğin annesi tutuklandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde İlk Kurşun Tepesindeki taş yığınlarının kenarında ölü bir bebek bulundu. Polis ekipleri bebeği Esra A.' nın (19), bıraktığını tespit ederek gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen genç kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güncellenme: 14:13, 15/03/2021
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Ayvalık’ta ölü bulunan bebeğin annesi tutuklandı

Ayvalık ilçesi Yeni Mahalle İlk Kurşun Tepesinde, geçen Cuma günü yürüyüş yapan bir vatandaş tarafından poşet içinde ölü erkek bebek bulundu. Polis ekipleri, bebeğin annesini tespit etmek için çalışma başlattı. MOBESE kameraları izlemeye alınırken öte yandan sağlık kuruluşlarında araştırma yapıldı. Bebeği bırakan kişinin Esra A. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan Esra A., ailesinden gizli yalnız başına doğum yaptığını ve bebeğinin doğum sırasında öldüğünü ileri sürdü. İfadesinde korkup, panik yaptığı için bebeğini alana bıraktığını söyleyen Esra A., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

 

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Yayınlanma Tarihi:13:50,