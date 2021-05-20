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Azerbaycan bayraklı helikopter Giresun’da plaja acil iniş yaptı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde plaja üzerinde Azerbaycan bayrağı bulunan askeri bir Rus yapımı helikopter henüz bilinmeyen bir nedenle acil iniş yaptı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 20:42, 20/05/2021
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Henüz nerden geldiği ve nereye gittiği öğrenilemeyen helikopter vatandaşların meraklı bakışları arasında ilçenin Bada mevkiinde plaja iniş yaptı. Helikopterin arızasının giderilmesi için çalışma başlatıldığı bildirildi. (İHA)