Azerbaycan bayraklı helikopter Giresun’da plaja acil iniş yaptı

Henüz nerden geldiği ve nereye gittiği öğrenilemeyen helikopter vatandaşların meraklı bakışları arasında ilçenin Bada mevkiinde plaja iniş yaptı. Helikopterin arızasının giderilmesi için çalışma başlatıldığı bildirildi. (İHA). aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6441951}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/azerbaycan-bayrakli-helikopter-giresunda-plaja-acil-inis-yapti-6441951');var aip2_pageCategory = "sozcu-Gündem";aip2('newsArticle', {"identifier":6441951,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/azerbaycan-bayrakli-helikopter-giresunda-plaja-acil-inis-yapti-6441951/","headline":"Azerbaycan bayraklu0131 helikopter Giresunu2019da plaja acil iniu015f yaptu0131","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/05/20/iecrop/azerbaycan-iha_16_9_1621532507-880x495.jpg","author":"Atakan Yorulmaz","datePublished":"2021-05-20 20:42:10","dateModified":"2021-05-20 20:42:10","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":278}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/azerbaycan-bayrakli-helikopter-giresunda-plaja-acil-inis-yapti-6441951/');