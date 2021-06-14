Azmettireni de azmettiren var

Belediye binasına girerken silahlı saldırıya uğrayan Trabzon'un Yomra İlçesi'nin İYİ Partili Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulundu. Başkana yapılan saldırı sonrası valilik saldırının nedeninin ihalesi iptal edilen Yomra Belediyesi Kültür Merkezi inşaatından kaynaklandığını yazılı bir açıklamayla duyurmuştu. Olayın azmettiricisi ve saldırgan ise kısa süre sonra yakalanmıştı. Bıyık, “Beni vurmak için azmettirenlerin de, azmettireni var. Nemaları kesilenler 7 metre yakınıma kadar yaklaşıp kurşun sıkıyor. Bilsinler ki belediye imkanlarını peşkeş çekme gibi bir dünya görüşüne sahip değimlim. Benden uzak dursunlar” dedi. Saldırıdan sonra, taraftarlarını yatıştıran hepsinin kanunlara saygılı olmalarını isteyen Mustafa Bıyık, şunları söyledi:

SAYISIZ OLAY YAŞANDI

“Yomra'nın son 20 yılında, belediye ile ilgili 7 önemli olay yaşandı. Araç bombalamasından, belediye meclis üyesinin yayladaki esnafın dövülmesi, bazı kazalarda delillerin karartılmasına kadar sayısız vakalar oldu. Seçim sürecinde, adaylığımız döneminde bu olayların kaygılarını yaşadık. Saldırıya karşı Emniyet yanı başımızda oldu. Seçimden sonra bunların yok olacağına inanıyorduk. Başkanlığa seçildikten sonra da fazla siyaset yapmamaya, ortalığı karıştırmamaya büyük özen gösterdim.”

KEŞİF YAPTILAR

“Belediyemizden nemalanmak isteyen kişilerin varlığı devam etti. Tabi bunların talepleri de devam etti. Sadece kurşunlama olayını azmettiren kişiyle bu olay sınırlı değil. İlçemizde bizim varlığımızdan rahatsızlık duyan, neması kesilmiş olanların azmettiricileri gibi, bir de azmettirenlerin azmettiricileri olduğuna inanıyorum. Saldırı yapılacağının sağda solda konuşulduğunu duyuyoruz. Bahsetmiş olduğumuz bize muhalif olan kesimin, saldırıda bulunmak isteyenler için bir keşfi olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir noktaya birbirine gaz vererek gelmişler. Ticari ve siyasi olarak nemaları kesilmiş olacak ki, 7 metreden kurşun atacak kadar yanımıza yaklaşmışlar.”

BİLMELERİ GEREK

“Azmettirenler ve azmettirenleri azmettirenler de bilsin ki benim birilerine belediye imkanlarını peşkeş çekme gibi bir dünya görüşüm yok. Belediyeden nemalanmak isteyenlere çağrım, benden uzak durmaları. İhalelere fesat karıştıracak, tertiplerle ihaleye adam sokulmasını engellemeye çalışıyoruz. Yaşanan bu olayların üzüntüsünü yaşıyoruz. Rantı kesilenlerin yeni saldırıları da olabilir.” Öte yandan Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nün, Yomra Belediye Başkanı'na yeni bir saldırı olabileceğini dikkate alıp özel önlemler aldığı bildirildi.

Korkutmak için ateş ettim, silahı ormana attım

İYİ Parti'li Mustafa Bıyık'a silahlı saldırı olayında gözaltına alınan saldırgan H.A. (29) ve azmettirici olduğu öne sürülen Tolgahan K. (30), adliyeye sevk edildi. H.A., ifadesinde kendisini azmettirenin olmadığını, saldırıyı belediye başkanından para isteyip alamadığı için korkutmak amaçlı gerçekleştirdiğini öne sürdü. Azmettirici olduğu iddia edilen kişiyle sadece aralarında gönül bağı bulunduğunu söyledi. Halit A. sorgusunda silahı ormanlık bir alana attığını söyledi. Polis söz konusu ormanda silahı buldu. Diğer şüpheli T.K. suçlamaları reddetti.