Baba-oğul arasındaki ‘ekonomik sıkıntı’ kavgası faciayla sonuçlandı

Olay, Bahçelievler, Siyavuşpaşa Mahallesi Gümüş Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, sabah babasıyla kahvaltı yapan Ö.K.K., İzmit Kartepe'ye tatile gitmek istediğini söyledi. Baba Ali K., işlerinin iyi gitmediğini söyleyerek, oğlundan planlarını ertelemesini istedi.

OĞLUNU BIÇAKLADI, BALKONDAN DÜŞTÜ

Baba ve üniversite öğrencisi oğlu arasında tatil isteği sebebiyle tartışma yaşandı. Balkonda devam eden tartışma büyüyünce sinirlenen baba, eline aldığı bıçakla oğlunu boğazından yaraladı. İddiaya göre yaşanan arbede sırasında, Ali K. balkondan düştü.

Baba Ali K., dördüncü katta bulunan evininin balkonundan düşerek can verirken, yaralı olan Ö.K. K. hastaneye kaldırıldı. Yaralı gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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