Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Baba-oğul arasındaki ‘ekonomik sıkıntı’ kavgası faciayla sonuçlandı

İstanbul’da Ali K., tartıştığı oğluna bıçakla saldırdı, üniversite öğrencisi olan genç ağır şekilde yaralanırken inşaat işçisi baba balkondan düşerek yaşamını yitirdi. Tartışmanın, Ömer K.K.’nın tatile gitmek istediği babasının ise tatil için maddi imkanının olmadığını söylemesi üzerine yaşadığı iddia edildi.

Habip ATAM
Güncellenme: 21:50, 30/01/2021
Haberler Gündem
Baba-oğul arasındaki ‘ekonomik sıkıntı’ kavgası faciayla sonuçlandı

Olay, Bahçelievler, Siyavuşpaşa Mahallesi Gümüş Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, sabah babasıyla kahvaltı yapan Ö.K.K., İzmit Kartepe'ye tatile gitmek istediğini söyledi. Baba Ali K., işlerinin iyi gitmediğini söyleyerek, oğlundan planlarını ertelemesini istedi.

OĞLUNU BIÇAKLADI, BALKONDAN DÜŞTÜ

Baba ve üniversite öğrencisi oğlu arasında tatil isteği sebebiyle tartışma yaşandı. Balkonda devam eden tartışma büyüyünce sinirlenen baba, eline aldığı bıçakla oğlunu boğazından yaraladı. İddiaya göre yaşanan arbede sırasında, Ali K. balkondan düştü.

Baba Ali K., dördüncü katta bulunan evininin balkonundan düşerek can verirken, yaralı olan Ö.K. K. hastaneye kaldırıldı. Yaralı gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İlginizi ÇekebilirOğullarını askere teslim eden aile kaza yaptı: 3 ölüOğullarını askere teslim eden aile kaza yaptı: 3 ölüİlginizi Çekebilirİstanbul'da silahlı, kılıçlı kavga İstanbul'da silahlı, kılıçlı kavga
aile anne baba Bahçelievler Esenyurt istanbul kavga kaza Oğul Samsun tatil
Yayınlanma Tarihi:21:49,