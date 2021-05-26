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Babacan: Ahmet Davutoğlu’na ve partili arkadaşlarına uygulanan şiddeti kınıyorum

TBMM önünde mafya-siyaset ilişkisi iddialarına karşılık beyaz gömleğiyle 'temiz siyaset' açıklaması yapmak isteyen eski başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun polis müdahalesiyle karşılaşması üzerine, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, "Meclis milletimizin kalbidir. Kimsenin şahsi mülkü değildir" paylaşımı yaptı. Babacan, Davutoğlu ve arkadaşlarına uygulanan şiddeti kınadığını ifade etti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 23:30, 26/05/2021
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Babacan: Ahmet Davutoğlu’na ve partili arkadaşlarına uygulanan şiddeti kınıyorum

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, parti üyeleriyle birlikte siyaset-mafya-medya ilişkisi iddialarına karşılık ‘beyaz gömlek’ giyip, başlattıkları ‘temiz siyaset’ kampanyası kapsamında TBMM Çankaya kapısında basın açıklaması yapmak istemiş, barikat kuran polis, partililere müdahale edince arbede yaşanmıştı.

BABACAN: ŞİDDETİ KINIYORUM

Yaşanan olayın ardından Ahmet Davutoğlu’na DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’dan destek mesajı geldi.

“Meclis milletimizin kalbidir. Kimsenin şahsi mülkü değildir” diyen Babacan, “Sayın Ahmet Davutoğlu ve partili arkadaşlarına Gazi meclisimizin önünde yapmak istedikleri basın açıklamasına engel olunmaya çalışılmasını ve uygulanan şiddeti kınıyorum” açıklaması yaptı.

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