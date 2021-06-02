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Babacan: Bir sektörün ve emekçilerinin yokluğa mahkum edilmesini kabul etmiyoruz

Kademeli normalleşme takviminde sanatçılar için adımlar atılmaması ve sektörden birçok ismin tepki göstermesinin ardından sosyal medya hareketi çığ gibi büyüdü. Sanatçıların sorunlarına dikkat çeken bir paylaşımda bulunan DEVA Partisi lideri Babacan, "Koskoca bir sektörün ve emekçilerinin yokluğa mahkum edilmesini ve ülkemizin sanatsız bırakılmasını kabul etmiyoruz" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 00:43, 02/06/2021
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Babacan: Bir sektörün ve emekçilerinin yokluğa mahkum edilmesini kabul etmiyoruz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kademeli normalleşme takviminde kapanmaya devam edecek olan sanatçıların sosyal medyada başlattığı “Gözünü Yumma” kampanyasına destek verdi.

Babacan, pandemi sürecinde zor günler geçiren sanatçıların haykırışlarına dikkat çekerek, şunları söyledi:

* Kültür, sanat ve eğlence dünyamız, pandemi dönemi boyunca destekten yoksun bırakılmaları yetmezmiş gibi şimdi de kademeli açılmada göz ardı ediliyor.

* Koskoca bir sektörün ve emekçilerinin yokluğa mahkum edilmesini ve ülkemizin sanatsız bırakılmasını kabul etmiyoruz.

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