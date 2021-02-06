Babacan: Nobel ödüllü 10 tane iktisatçıyı ekonominin başına koyun, üç ay dayanamazlar

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halk TV'de gazeteci Suat Toktaş'ın sorularını yanıtladı, Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşananları değerlendirdi.

“HÜKÜMETİN TAVIRI SON DERECE ÜZÜCÜ”

Boğaziçi Üniversitesi'nin çok köklü ve önemli bir üniversite olduğunu belirten Babacan, “Bu üniversitemiz maalesef son iki haftadır ülkenin gündemine negatif bir şekilde girmiş durumda. Rektör ataması, ardından yaşanan gösteriler ve bu gösteri yürüyüşleri olsun, toplantılar olsun bunlarla ilgili hükümetin ve kolluk kuvvetlerinin katı ve aşırı tutumu, kullanılan ileri ifadeler gerçekten bizi son derece üzdü ve açıkçası ağırımıza da gitti. Böylesine bir eğitim kurumunda böyle olayların yaşanması, hükümetin aldığı tavır, hükümet ortaklarının aldığı tavır son derece üzücü ama bir o kadar da kaygı verici” şeklinde konuştu.

“KAYGIYLA TAKİP EDİYORUZ”

Öğrencilere yönelik söylemlerin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Babacan, “Hükümetin iki ortağı neredeyse torunları yaşındaki gençlerle uğraşıyorlar, gençlere ‘terörist' diyorlar, gençleri düşman ilan ediyorlar, gençlere ‘yılan' ifadesini kullanıyorlar. Bunlar kabul edilebilecek şeyler değil. Hem üzüntüyle hem de kaygıyla takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“HÜKÜMET DÜŞMAN ÜZERİNDEN BESLENİYOR”

“Hükümetin gerçekten arayıp da bulamadığı bir tablo aslında. Çünkü hükümet düşman üzerinden besleniyor, karşıt taraflar üzerinden şu anda besleniyor” diyen Babacan, “Ülkenin sorunlarına çözüm üretemedikleri için, hiçbir alanda bu ülkenin temel sorunlarına çözüm bulamadıkları için ancak karşıtlık üzerinden bir iç siyaset yürütüyorlar. Yani diyorlar ki, ‘bakın düşman çok onun için bize destek verin'. Tamamen böyle yürüyen bir siyasi çizgi var” açıklamasında bulundu.

“BU KARAR OLDUKÇA TAHRİK EDİCİ”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın imzasıyla, Boğaziçi Üniversitesi’ne Hukuk ve İletişim fakülteleri kurulmasına tepki gösteren Babacan, “Bu son kararı açıkçası ben oldukça tahrik edici bir karar olarak görüyorum. Çünkü öğrencilerin zaten ciddi bir rahatsızlığı var, öğretim üyelerinin ciddi bir rahatsızlığı var. Böyle bir karar adeta yatışmakta olan durumu tekrar yeniden alevlendirmeyi de sağlayabilir. Burada, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki hem öğrencilerimizin hem de öğretim üyelerinin tahriklere kapılmaması lazım. Hiçbir tahrike kapılmaması lazım. Burada bir, sıradanlaştırma çabası da var. Türkiye'nin güçlü kurumlarını, Türkiye'nin geleneği olan kurumlarını sıradanlaştırma çabası da biz açıkçası görüyoruz. Diğer kurumlara da bu yapıldı” dedi.

“YENİ FAKÜLTE KARARININ ARKASINDAKİ OYUNU GÖRMEK LAZIM”

Babacan, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

“Yeni öğretim üyeleri oralara kolayca alınacak ve muhtemelen yine benzer profilde insanlar oralarda görevlendirilecek. Arkasındaki oyun planını görmek lazım, buna dikkat etmek lazım.”

“PES ETMEMELİLER AMA…”

Boğaziçili öğrencilerin ve öğretim üyelerinin pes etmemesi gerektiğinin altını çizen Babacan, “Ama bu eylemlerin de başka tür olaylara evrilmesini de önlemek lazım. Boğaziçili üniversite öğrencilerimizin ve öğretim üyelerimizin şu anda üzerinde önemli bir sorumluluk var. Asla pes etmemeliler ama olayların yanlış yerlere çekilmesini ve bu olaylar üzerinden hükümetin geniş kamuoyunu istismar edip kendi çevresini adeta kenetlememesi lazım” şeklinde konuştu.

“MERKEZ BANKASI CUMHURBAŞKANININ TALİMATI DIŞINDA BİR ŞEY YAPAMAZ”

“130 milyar dolarlık rezerv niye çarçur edildi?” diye soran Babacan, şu şekilde konuştu:

* Bu ülkenin alın teriydi o rezerv, bu ülkenin ihracatıydı, bu ülkenin çalışanlarının alın teriydi. Yedek akçeler bu ülkenin kara gün parasıydı.

* Akraba bakan döneminde bir günde, yıllarca biriktirilen yedek akçe harcandı, bitirildi. Hazineye aktarıldı ve harcandı. Bir günde yapıldı bu.

* Şimdi bunu çıkıp da anlatmayacaklar mı? Bir özür borçları yok mu bu millete? ‘Yaptığımız doğru' diyorlarsa o zaman bugünkü Merkez Bankası faiz artışını nasıl izah edecekler? Niye 8.25'ten 17'ye çıktı?

* Bunun izahatını yapması lazım sayın Cumhurbaşkanının. Çünkü dünya alem biliyor ki bugünkü Merkez Bankası Cumhurbaşkanının talimatı dışında bir şey yapamaz.

“HÂLÂ ÇIKIYOR ‘BEN DÜŞÜK FAİZDEN YANAYIM' DİYOR”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın faize ilişkin açıklamalarını sert sözlerle eleştiren Babacan, şu ifadeleri kullandı:

* Hâlâ çıkıyor, kamuoyuna diyor ki, ‘ben yüksek faizden yana değilim düşük faizden yanayım, arkadaşlarla anlaşamıyorum' diyor.

* Arkadaşlarla anlaşamama ne demek? Şu anda tek imzayla bu ülkede pek çok kararı alabiliyor mu? Alıyor.

* Merkez Bankası Başkanı’nın yaptığı işine gelmiyorsa yarın değiştirebilir mi? Değiştirebilir. Bugünkü Merkez Bankası'na talimat verdiğinde Merkez Bankası faizi indirmek zorunda kalır mı? Kalır. O zaman kimi kime şikayet ediyor?

* Öyle anlaşamama lüksü yok. Düşük faizden yanaysa dönsün Merkez Bankası'na ‘indir faizi' desin. Ondan sonra sonucun hep beraber görelim mi ne olacağını… Ama olmaz.

“EN AZINDAN BİR AÇIKLAMA BORÇLARI VAR”

“Koskoca ülke bir kişinin deneme tahtası değil” diyen Babacan, “Bu koskoca ülke bir kişinin rasyonel olmayan tezlerinin deneyinin yapıldığı bir laboratuvar da değil. Bu ülkenin vatandaşları kobay falan da değil. Ülkemize gerçekten büyük yazık ve çıkıp bir şekilde bu ekonomiyle ilgili ne yaptıklarının, ne yapmak istediklerinin hesabını vermeleri lazım. En azından bir açıklama borçları var” açıklamasında bulundu.

“PANDEMİDEN ÖNCE BU ÜLKENİN EKONOMİSİ NEDEN YÜZDE 1 BÜYÜDÜ?”

Ekonomideki sorunların kaynağının salgın süreci olmadığını söyleyen Babacan, “Pandemi gelmeden önce 2019'da bu ülkenin ekonomisinin büyüme hızı yüzde 1. Daha pandemi falan yok ortada. 2019'da niye yüzde 1 büyüdük bütün dünya alıp başını gitmişken? Niye ekonomik krize girdi? Kötü yönetim… Rasyonel olmayan yönetim… Israrlar, inatlar yüzünden girdi” dedi.

“BU ZİHNİYETİN BAŞKA ALANLARDA REFORM YAPACAĞINA İNANMIYORUZ”

“Komple bir iktidar değişikliği olmadan biz ekonominin düzelebileceğine inanmıyoruz” ifadelerine yer veren Babacan, şunları söyledi:

* Çünkü bu zihniyetin başka alanlarda reform yapacağına, işleri düzelteceğine inanmıyoruz. Nobel ödüllü 10 tane iktisatçıyı getirin ekonominin başına koyun, üç ay dayanamazlar. Üç ay sonra, ‘sadece bizim elimizde değil ki' derler.

* ‘Yargınız işlemiyor, bu ülkede özgürlük yok, burası hukuk devleti değil'… Yatırımcı gelmiyor, yatırımcı derken uzun vadeli yatırımcı. Bugün kendi insanlarımız bizim milyarlarca dolar yatırım yapıyor (yurt dışında) şu anda. Bizim kendi insanımız başka ülkelerin vatandaşlarına istihdam sağlıyor şu anda.

“YERLİ YATIRIMCI KENDİ ÜLKESİNE YATIRIM YAPMAKTAN KORKUYOR”

Yerli yatırımcının kendi ülkesine yatırım yapmaktan korktuğunu söyleyen Babacan, şu açıklamalarda bulundu:

* ‘Hukuk yok bu ülkede' diyor. ‘Sözleşme hukuku yok, mülkiyet hukuku yok. Ben bu ülkeye artık yatırım yapmaktan korkuyorum' diyor.

* Kendi yatırımcımız, kendi insanımız imkanlarını başka ülkelerde değerlendiriyor ve başka ülkelerin vatandaşlarına istihdam sağlıyor. Çok acı bir gerçekle karşı karşıyayız.

* Öncelikle kendi vatandaşlarımız güvenecek, bu ülkeye yatırım yapacak ki biz işsizlik sorununu çözebilelim.