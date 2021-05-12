Babacan: İktidar himaye ettiği çetelerle bizi tehdit ediyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medyadan gerçekleştirdiği canlı yayınla gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“İKTİDAR, MİLLETİMİZİ OYALAYABİLECEĞİNİ SANIYOR”

Türkiye'nin çok sıkıntılı bir dönemden geçtiğini dile getiren Babacan, “Öte yandan, ülkemizin hiçbir sorununa çözüm üretemeyen bugünkü iktidar mesaisini maalesef boş laflarla, ithamlarla, iftiralarla, ağır hakaretlerle ve kavgayla geçiriyor. Milletimizi böyle yöntemlerle oyalayabileceğini sanıyor bugünkü iktidar. Gördüğümüz bu tablo, ülkeyi yönetenlerin tamamen aciz kaldıklarının en net göstergesi aslında. İktidardakiler, bu memleketin kaynaklarını bir kibrit çakıp yakarcasına tükettikleri yetmiyormuş gibi şimdi de kalan kıt kaynakları troll ordularıyla sosyal medyada bizlere hakaret etmeye harcıyor” şeklinde konuştu.

“İLLEGAL YAPILARDAN MEDET UMUYORLAR”

“Tüm bunlar yetmezmiş gibi iktidar ve küçük ortağı, şaibeli ilişkiler içinde bulundukları illegal yapılardan bile medet ummakta” ifadelerini kullanan Babacan, “Ülkemiz hızla 1990'lı yılların karanlığına döndürülüyor. Biz çözümü konuştukça da dengesi bozulan iktidar mensupları iftiralara, hakaretlere başvuruyorlar. Bunlar yetmezmiş gibi bir de himaye ettikleri çetelerle bizi tehdit etmeye kalkıyorlar” dedi.

“HİÇBİR TEHDİT BİZİ DURDURAMAZ”

İktidara seslenen Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hiçbir tehdit bizi durdurmaz. Korkmuyoruz, korkmayacağız. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Biz bu milleti sizin kötü yönetiminizden kurtarmaya kararlıyız. Bunun için de tertemiz ekibimizle birlikte DEVA Partisi'ni kurduk. Hep beraber bunları aşacağız. Ülkemizi huzura, barışa, berekete ulaştıracağız. Bugünkü iktidar, gücünü, hukuksuzluklarla muhafaza etmeye çalışıyor. Biz ise gücümüzü, haklılığımızdan ve milletimizden alıyoruz.”

NE OLMUŞTU?

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan’ın bir televizyon programında, “Bir suç örgütünün lideri özel bir kanuni düzenlemeyle hükümetin küçük ortağı tarafından alenen desteklenerek özel bir kanuni düzenlemeyle serbest bırakıldı” ifadelerini kullanmasının ardından, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Alaattin Çakıcı’nın oğlu Ali Çakıcı, Babacan’a yönelik tehdit ve hakaret dolu açıklamalarda bulunmuştu.