Babacan: Kimse patates soğanla 130 milyar doları kapatamaz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katıldığı yerel televizyon kanalında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Tam kapanmanın Türkiye'de gecikmiş bir karar olduğunu ifade eden Babacan, iktidarı da esnafa ekonomik destek vermemekle eleştirdi. Kapanmayla birlikte bundan ekonomik olarak etkilenecek olan kitlelere destek verilmesi çağrısında bulunan Babacan, şunları söyledi:

*Kapanma kararının alınmasıyla birlikte bundan ekonomik olarak etkilenecek olan esnaf, küçük işletmeler, günlük kazanıp günlük harcayanlar, bahşişle geçinenler vb. bütün bu kesime de destek verilmesi gerekiyor.

*Kapanma ancak ekonomik destekle yürüyebilecek bir uygulama. Pandemiyi iyi yöneten ülkelere baktığımızda, kapanmayla birlikte hemen yanına bir ekonomik destek paketini görüyorsunuz.

*Ekonomik destekte sadece krediler değil, doğrudan bütçe desteği verilmeli. Türkiye bütün G-20 ülkeleri içerisinde vatandaşına doğrudan destek sıralamasında sonlarda. Hükümete bu konuyla ilgili çağrımız, mutlaka bu süreyle ilgili bir ekonomik destek açıklamaları.

“AŞILAMADA GERİDEN GELİYORUZ”

Tam kapanmanın etkin bir aşılanmayla başarılı olacağını ifade eden Babacan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

*Kapanmanın başarılı olması etkin bir aşılanma programı ile mümkün. 17 gün sonra açıldıktan sonra ne olacak? Daha aşılanmamış geniş bir toplum kitlemiz var. Aşılamada geriden geliyoruz.

*Hem Cumhurbaşkanının hem de Sağlık Bakanının aşılanma ile ilgili verilen sözler tutmadı. Etkin bir aşılanma programı olmadan kapansak bile bir süre sonra yeniden kapanma ihtiyacı ortaya çıkacak.

*Bunların hepsi paket. Kapanma yanında ekonomik bir destek ve etkin bir aşılanma programı. Bunu paket halinde uygulamadığınız sürece pandemi ile mücadele mümkün değil.

“BURADA ÇOK BÜYÜK BİR HEZİMET VAR”

Babacan ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 Olayları'nı ‘soykırım’ olarak tanımasına ilişkin soruyu da yanıtlayan Babacan, AKP iktidarını Türkiye'yi savunamamakla suçladı. Türkiye'de diplomasinin artık çalışamadığını belirten Babacan, şunları söyledi:

*Yıllar sonra ABD başkanı bu ifadeyi kullanabildiyse bu büyük bir hezimettir. On yıllarca büyük bir çabayla soykırım kelimesinin kullanılması önlenmişken, bugün niye 2021 yılında ABD başkanı bu kelimeyi kullanabildi. Öncelikle bunu analiz etmek lazım. Önceki dönemlerde Türkiye'nin işleyen kurumları vardı.

*Bir Dışişleri Bakanlığı vardı, yine bu kurumların da içerisinde olduğu sadece bu konuya özel komiteler vardı. Özel sektör, sivil toplum kuruluşları işin içine katılırdı ve ortalık birbirine katılırdı o zaman. Türkiye güçlüydü ve itibarlıydı. Bir de Türkiye'yi üzmeyelim ve Türkiye'yi kaybetmeyelim endişesi vardı ABD'nin.

*Fakat bugün geldiğimiz noktada, kurumlar tamamen bitmiş durumda. Diplomasi çalışmıyor, bütün dış ilişkiler tek bir kişinin duyguları ve dürtüleriyle yönetiliyor. Yıllar sonra ABD başkanı bu ifadeyi kullanabildiyse bu büyük bir hezimettir. İtibarını ve gücünü yitirmiş bir ülke çıkıp da kendini savunamıyor kendini anlatamıyor.

*Türkiye'nin artık üzülmesinden ve kırılmasından korkmuyorlar, bu artık geçti. Bu durum Türkiye'nin dış ilişkilerde ne kadar kötü yönetildiğini ortaya koymuştur. Burada büyük bir hezimet vardır, hem de çok büyük bir hezimet.

“KİMSE PATATES SOĞANLA İLE 130 MİLYAR DOLARI KAPATAMAZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla üreticinin elinde kalan soğan ve patateslerin alınıp, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılması ile ilgili de konuşan Babacan, şunları söyledi;

*Hafızamızı bir tazeleyelim. Bir dönem de kuru soğan depoları terörist ilan edilmişti. Hal ve pazarcı esnafına terörist ifadesi kullanılmıştı. Peki, şimdi ne oldu? Devlet neden bunları almak zorunda kalıyor? Piyasa fiyatının altında alıyorlar, tırlarla dağıtıyorlar.

*Hatta TIR’lara bayrak çekiyorlar, davul zurna eşliğinde getiriyor, patates-soğan dağıtım törenleri yapıyorlar. Ülkenin düştüğü durumu görebiliyor musunuz? Bunu yapmak zorunda olan bir hükümet ile karşı karşıyayız.

*Bizim geleneğimizde sağ elin verdiğini sol elin görmeme hassasiyeti var. 40 milyarlık yedek akçeyi bir günde harcayıp bitirdiniz. Patates soğan ile övüneceğinize dönüp 130 milyar doları nereye harcadığınızı açıklayın. Kimse patates-soğan ile 130 milyar doları kapatamaz.

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