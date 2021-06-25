Babacan: Menfaat çatışması olmasaydı bu uyuşturucu operasyonları yapılacak mıydı?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Balıkesir'de partisinin 1. Olağan Bandırma İlçe Kongresi'nde konuştu.

“BERBAT BİR GÖSTERİDE ÜLKEMİZ ZİRVELERDE DOLAŞIYOR”

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen uyuşturucu ticaretinin mercek altına alınarak iç ve dış bağlantıların derhal ortaya çıkarılması gerektiğini belirten Babacan, “Türkiye, aşırı doz uyuşturucu sebebiyle 30 yaş altı ölümlerde Avrupa'da birinci sırada. Çocuklarımız, gençlerimiz ölüyor. Anne babalar kaygılı. Üç beş kişi milyarlarca doları götürecek diye bu ülkenin milyonlarca gencini bu zehire maruz bırakamayız” dedi.

“TÜRKİYE UYUŞTURUCU TRAĞİNİN YOL GEÇEN HANI OLMUŞ”

Mersin Limanı’nda bir hafta ara ile gerçekleşen iki büyük kokain operasyonunu hatırlatan Babacan, “Ülkemiz, uluslararası uyuşturucu trafiğinin neredeyse yol geçen hanına dönmüş. Bir Güney Amerika'dan geliyor, bir Afganistan'dan” şeklinde konuştu.

“UYUŞTURUCULARI KİME GÖNDERİYORLARMIŞ?”

Babacan, Panama'dan, Kolombiya'dan Türkiye'ye gönderilmek üzere sevkiyat planlanırken o ülkelerde yakalananların da olduğuna dikkat çekerek, uluslararası basında, yabancı taşeronların Türkiye'de saklandığına ilişkin iddiaları da hatılatarak, “Türkiye'de, yurt dışında yakalanan, Türkiye'ye sevk edilirken el konulan uyuşturucuyla alakalı soruşturma var mı? O ülkelerden dosya istenmiş mi? Kime gönderiyorlarmış, nereye geliyormuş, adres teslimi neresiymiş, alıcı kimmiş?” sorularını sordu.

“MEFAAT ÇATIŞMASI OLMASA BU OPERASYONLAR YAPILACAK MIYDI?”

Peker’in 10 bölümlük video dizisinin yayınlanma zamanlaması ile son haftalarda uyuşturucu maddelerin yakalanmasının zamanlaması arasında büyük bir örtüşme olduğuna dikkat çeken Babacan, şu soruları sordu: “Bu operasyonların yapılması, yüksek miktarda uyuşturucu yakalanması, menfaat çatışmasının sonucu olarak mı gerçekleşti? Menfaat çatışması olmasaydı, çetelerin devlet içindeki uzantıları gül gibi geçinip gitseydi bu operasyonlar yapılacak mıydı”

“İŞİNİZE GELİNCE SUÇ ÖRGÜTLERİYLE FLÖRTLEŞİN, ÇIKAR ÇATIŞMASI OLUNCA DA YAYIN YASAĞI”

Sedat Peker'in birkaç sene öncesine kadar AKP'yi destekleyen mitingler yaptığını anımsatan Babacan, “Devletin kayıtlarında bu kişinin ne yaptığı yok muydu? Bilinmiyor muydu da birdenbire ortaya çıktı? Ne oldu da birdenbire ‘Kaç' dendi ya da kendiliğinden kaçtı? Siz işinize gelince suç örgütleriyle flörtleşin, bunlarla menfaat şebekesine alan açın ama çıkar çatışması olduğunda da hemen hakkında yakalama kararı, yayın yasağı” dedi.

“ÜLKEYİ NARKO DEVLETE Mİ DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYORSUNUZ?”

Hükümetin Türkiye'yi neredeyse bir “narko devlete” döndüreceğini savunan Babacan, “Narko devlet; ülkenin devlet kurumları kullanılarak, uyuşturucu ticaretine göz yumulması, önünün açılması demek. Hukuk devletini ayaklar altına alırsanız, narko devletlere benzemeye başlarsınız. Ülkeyi yönetenlerin, Cumhurbaşkanı'nın, üst düzey bürokrasinin bir karar vermesi gerekiyor: Bu ülkeyi gerçek anlamda bir hukuk devleti mi yapmak istiyorsunuz, yoksa bu güzel ülkeyi bir narko devlete mi dönüştürmek istiyorsunuz? Karar verin” diye ekledi.