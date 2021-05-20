Babacan’dan akaryakıt zammına tepki: Ellerini yine milletin cebine attılar

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre ÖTV miktarı 95 oktan benzinde litre başına 0.8552 TL'den 1.3313 TL'ye, 98 oktan benzinde 1.0283 TL'den 1.5836 TL'ye çıkarıldı.

“İKTİDAR KAŞIKLA VERİYOR, KEPÇEYLE ALIYOR”

Karara sosyal medya hesabından tepki gösteren DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, “İktidar kaşıkla veriyor, kepçeyle alıyor. Vatandaşa yeterli destek vermediği gibi, akaryakıt ÖTV‘sinde yüzde 188'e varan artışlar yapıyor. İki gün önce esnafa paket masalı anlatıyorlardı, açıklamanın daha mürekkebi kurumadan ellerini yine milletin cebine attılar” ifadelerini kullandı.

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