Babacan’dan ‘damat’ eleştirisi: Tayyip Bey övdü, piyasa bozuldu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı Hakkari ziyaretinden bir görüntü, partinin resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

90’lı yıllarda köyü boşaltılınca şehre göç etmek zorunda kalan bir ailenin misafiri olduğu belirtilen Babacan’ın misafir olduğu aileyle sohbet görüntüsüne yer verildi.

Vatandaşla sohbetinde Babacan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berat Albayrak’ı övdüğü sözleri konu etmesi dikkat çekti. Babacan, şu ifadeleri kullandı:

* Şimdi, şu anda piyasa bozulduysa, son 10 gündür dolar kuru 7,20’den tekrar 8,10’a çıktıysa bunun en önemli sebeplerin birisi de Tayyip Bey’in tutup tekrar damadı övmeye başlaması. Piyasa dedi, “Tamam, bunların iyice dengesi kaybolmuş, ne yapacakları belli olmaz. Sonra tekrar getirir, kritik bir görev verir, şu olur, bu olur” diye…

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