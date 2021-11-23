Babacan’dan “ekonomik kurtuluş savaşı” tepkisi

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ekonomide yaşananları, “ekonomik kurtuluş savaşı” olarak nitelendirmesine tepki gösterdi. Babacan, "Vatandaşımıza şunu diyorlar: ‘Sen fakirliğe razı ol. Sen yokluğa razı ol. Yoksulluğa razı ol çünkü savaştayız.’ Ya siz kimi kandırıyorsunuz ya?” dedi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Keçiören ilçe başkanlığı açılışında ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün yaptığı açıklamada ekonomide, yaşananları “ekonomik kurtuluş savaşı” olarak nitelendirmesine tepki gösterdi.

Türk Lirası'ndaki tarihi erimeye ilişkin açıklamalarda bulunan Babacan, şu ifadeleri kullandı:

“BU TAM BİR ALDATMACA”

“İktidar bu döviz kurlarındaki artışı adeta bir Kurtuluş Savaşı niteliğine büründürmeye çalışıyor. Bu tam bir aldatmaca, bir masal. Elinde kuru ekmeğiyle kalmış insanları vatan savunmasındaymış gibi kandırmaya çalışıyorlar.

Nasıl bir his uyandırmaya çalışıyorlar biliyor musunuz? Vatandaşımıza şunu diyorlar: ‘Sen fakirliğe razı ol. Sen yokluğa razı ol. Yoksulluğa razı ol çünkü savaştayız.' Ya siz kimi kandırıyorsunuz ya?

“NİYE ZAYIFLATIYORSUN EKONOMİYİ?”

“‘Suriye'deki, Libya'daki, Doğu Akdeniz'deki haklarımızdan vaz geçersek dolar düşer' diyorlar. Allah Allah… Ya bu arkadaşınız (kendini göstererek) 3 yıl Avrupa Birliği Bakanlığı yaptı. 2 yıl Dışişleri Bakanlığı yaptı. Dünyanın her yerinde ülkemizin gücü, itibarı arttı. Hem dünyadaki itibarımızı artırdık hem de kendi paramızın itibarını artırdık.

Birini istiyorsan öbüründen vazgeçecekmişsin… Ne demek ya? Nereden çıkıyor bu denklem? Hem başımız dik olacak hem de ekonomimiz sağlam olacak. Sen ekonomiyi güçlü tutum, zayıflat; ondan sonra, ‘Dışarıdan saldırıyorlar' de. Yok öyle bir şey. Niye zayıflatıyorsun ekonomiyi?”

“YOKSULLUĞA KILIF UYDURMAYA ÇALIŞIYORLAR”

“Yoksulluğa kılıf uydurmaya çalışıyorlar. Bugünkü yoksulluğun tek bir sebebi var. Kimse sağa sola bakmasın, başka ülkeleri veya iş dünyasını kimse suçlamaya çalışmasın.

Başarılı dönemde, ‘Kitabı yazdım' de, bugün, ‘Olmadı galiba başka şeyler deneyeceğiz.' ‘Olmadı' diyorsan sen neyin kitabını yazıyorsun? Bugünkü yoksullaşmanın lobisi Beştepe'dir. Kimse uzaklara gitmesin.”

“AÇIKLAMANIN NERESİNDEN TUTSANIZ DÖKÜLÜYOR”

“Dün kabine toplantısının ardından Erdoğan bir açıklama yaptı. Açıklamanın neresinden tutsanız dökülüyor. Hangi cümleyi tutsanız elinizde kalıyor. Hiçbir tutarlılık yok, mantıksal bütünlük yok.

Akıl dışı tezlerine yenilerini eklediği de yetmemiş gibi bir de ‘ekonomik Kurtuluş Savaşı' diyor. Ortada bir ekonomik Kurtuluş Savaşı falan yok. Çok şükür işgal altında değiliz. 15 Temmuz'da bizim ekonomimiz bu kadar batmamıştı. Düşmanı uzakta aramaya gerek yok.”

“KÖTÜ YÖNETİMİN ALTINDA ERDOĞAN'IN İMZASI VAR”

“Dolar aldı başını gittiyse bunun tek sorumlusu kötü yönetimdir. Kendi paramız değerini kaybettiyse bunun tek sorumlusu kötü yönetimdir. Eğer halkımız enflasyon altında eziliyorsa bunun tek sorumlusu kötü yönetimdir.

Pazarda, çarşıda, markette taneyle domates soğan alan vatandaşlarımız varsa bunun tek sorumlusu bu kötü yönetimdir. Bu yönetimin altında da Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası vardır.”

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