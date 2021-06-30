Babacan’dan Erdoğan’a çağrı: Lütfen önden buyurun

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın imzasıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin ‘tasarruf tedbirleri’ genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ve TBMM Genel Sekreterliği’nin alınan kararlardan muaf tutulması dikkat çekti.

“TASARRUF RUHU YUKARIDAN BAŞLAR”

Bu duruma sosyal medyadan tepkisini dile getiren DEVA Partisi lideri Ali Babacan, “Tasarruf ruhu yukarıdan başlar. Şatafatlı harcamaları kesmesi gereken, bütçesini küçültmesi gereken ilk kurum Cumhurbaşkanlığı’dır. Sayın Cumhurbaşkanı, lütfen önden buyurun” ifadelerini kullandı.

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