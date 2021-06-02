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Babacan’dan Erdoğan’a faiz tepkisi: Kendini Merkez’e başkan ata

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın dün akşam faiz oranlarıyla ilgili açıklamasının ardından dolar/TL kuru, yüzde 4 artışla 8,80'i aşarak tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaşmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Güncellenme: 10:40, 02/06/2021
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Babacan’dan Erdoğan’a faiz tepkisi: Kendini Merkez’e başkan ata

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, dün akşam saatlerinde TRT'de katıldığı programda “Bugün Merkez Bankası başkanımla görüştüm. Faizleri düşürmemiz şart. Onun için de temmuz ağustos buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın” sözlerinin ardından dolar/TL kuru sert yükseldi.

Dolar/TL kuru, 8,80’i aşarak tüm zamanların en yüksek düzeyini gördü. Erdoğan Kanal İstanbul’la ilgili bir soruyu yanıtlarken de “ben ekonomistim, kaynak üretmek nasıl olur, bunun üzerine çalışacaksın. Böyle sadece saldırmakla hakaret etmekle filan kaynak üretilmez” dedi.

YATIRIM, ÜRETİM VE İHRACATLA YÜKSELECEĞİZ”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Twitter hesabından gece yarısı yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* TRT‘ye çıkabilen tek genel başkan konuşmaya başladığından beri TL şu an itibarıyla yüzde 2 değer kaybetti.

* Dürüst ve işinin ehli olan kadrolar yönetiminde Türkiye’yi bu kabustan uyandıracağız. Enseyi karartmayalım. DEVA yönetiminde yatırım, üretim ve ihracatla yükseleceğiz.

* Daha cümle tamamlanmadan Türk lirası değer kaybetmeye başladı. Çağrımı yineliyorum: Sayın Erdoğan, uğraşmayın Merkez Bankası’na telefon açmakla, getir-götür atamalarla. Hemen şimdi tek imzayla atayın kendinizi Merkez Bankası Başkanlığına, indirin faizi.

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Yayınlanma Tarihi:10:36,