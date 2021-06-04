Babacan’dan Erdoğan’a: Şimdi istersen ‘one minute’, istersen ‘bir gün’ de kimsenin umurunda değil

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yozgat'ta partisinin Yerköy İlçe Binası açılışında konuştu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) mayıs ayı için açıkladığı yüzde 16.59'luk enflasyona tepki gösteren Babacan, “Bu hangi enflasyonsa biz anlamıyoruz. Vatandaş yüzde 30'u, 50'yi, 100'ü görüyor. Enflasyonla mücadele zor değil. Bunu başardık. Buraya gelirken esnaf kardeşime ‘Ülkeyi yönetenler gelse senin dükkanını çevirebilir mi?' diye sordum. ‘Bir ay yönetemezler, batırırlar' dedi. 15-20 metrekarelik bir dükkanı yönetme bilgisinden, becerisinden uzak olan insanlar maalesef koskoca ülkenin ekonomisini yönetmeye çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

“MARKETTE AMBALAJLAR KÜÇÜLDÜ; TANEYLE, GRAMLA SATILIR HALE GELDİ”

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren ve market fiyatlarındaki artışa dikkat çeken Babacan, “Marketlere gidiyorsunuz, ambalajlar küçüldü. Dün Ankara Gölbaşı'nda bir manavın önünden geçiyoruz, fiyatlar yazmışlar, yarım kilonun fiyatını yazıyor. Çünkü bir kilonun fiyatı ürkütücü. Etikette büyük gözüküyor diye manav yarım kilonun fiyatını koca koca etiketle yazmış, altına da ‘yarım kilo'. Markette ambalajlar küçüldü, taneyle, gramla satılır hale geldi. Memleketi bu yokluk içerisinde düşürdüler” şeklinde konuştu.

“CUMHURBAŞKANI NASIL OLUR DA 5 AY TELEFON KUYRUĞUNDA BEKLER?”

“Ülke şu anda Cumhuriyet tarihinin en zor dönemlerinden bir tanesini yaşıyor. Sadece ekonomide değil; Türkiye uluslararası alanda da çok itibar yitirdi” diyen Babacan, hükümetin dış politikalarını da sert sözlerle eleştirdi. ABD'de 5 ay önce seçim yapıldığını ve Joe Biden'ın göreve geldiğini anımsatan Babacan, “Aradan 5 ay geçmiş. Bir kere kısa bir telefon görüşmesi yapabildiler. Aylarca telefon kuyruğunda beklediler ya. Ben ülkem adına hicap duyuyorum. Benim ülkemin cumhurbaşkanı nasıl olur da beş ay telefon kuyruğunda bekler? Böyle bir şey olur mu?” diye sordu.

“DIŞİŞLERİ BAKANLIĞIM DÖNEMİNDE SEÇİLEN ABD BAŞKANI İLK TÜRKİYE'YE GELDİ”

Önümüzdeki hafta yapılacak NATO Zirvesi'ni işaret eden Babacan, “Zirve'nin yapılacağı salonun yanındaki küçük bir odada şöyle bir yüz yüze görüşecekler. O da özel görüşme değil. Ben Dışişleri Bakanı'yken o dönem seçilen ABD Başkanı ilk Türkiye'yi ziyaret etti. İtibarlı, onurlu ülke böyle olur. Her türlü hakareti yaptıktan sonra ‘Ne olur barışalım' diye Sisi'nin peşine düşmezsin” açıklamasında bulundu.

“GÜÇLÜ VE SAYGIN BİR ÜLKEYSENİZ ONLAR SİZE GELİR”

Babacan, sözlerine şöyle devam etti:

* Başka ülkelerin iç meselelerinde taraf tutarsan, ‘zalim, diktatör' diye ilan ettiğin Sisi'nin peşine düşersin. Mısır'a heyet arkasına heyet gönderiyorlar. İlişkileri niye bozdun? Zamanında Mısır'ın Doğu Akdeniz'deki haklarımız açısından önemli bir ülke olduğunu bilmiyor muydun? Güçlü ve saygın bir ülkeyseniz onlar size gelir.

“EKONOMİ SAĞLAM, İTİBAR GÜÇLÜYKEN ‘ONE MİNUTE' DİYEBİLİYORDU”

“Şu anda Filistin davası sahipsiz” diyen Babacan, “Telefon diplomasisi diyorlar. Al telefonu eline, onar dakika Orta Doğu'daki başbakanları, cumhurbaşkanlarını ara… Konuştuğun zaman İsrail üzerinde etkili olabiliyor musun? Ondan haber ver. ‘One minute' vardı hatırlıyorsunuz. Benim dışişleri bakanlığım dönemindeydi. Türkiye'nin ekonomisi sapasağlam, itibarı güçlüydü. ‘One minute' dediğinizde, insanlar susuyordu ve saygı gösteriyordu. Şimdi ne oldu? İstersen ‘one minute', istersen ‘bir dakika', ‘beş saat', ‘bir gün'… Kimsenin umurunda değil” ifadelerini kullandı.

“ALLAH MEMLEKETİ BÖYLE İKTİSATÇILARDAN KORUSUN”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında kullandığı, “Ben iktisatçıyım” sözlerini eleştiren Babacan, “Şu anda Merkez Bankası'nın faizi yüzde 19. Niye düşürmüyor? Yüksek değil mi? Faiz yüzde 8-9 iken tertemiz bürokratlara ‘vatan haini' diyordu. Daha iki gün önce TRT'de ‘Ben iktisatçıyım' diyor. Böyle iktisatçılardan Allah memleket korusun. Aslında Erdoğan sebep; yüksek faiz, yüksek enflasyon ve yüksek kur sonuç” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir Babacan'dan Erdoğan'a faiz tepkisi: Kendini Merkez'e başkan ata