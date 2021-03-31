Babacan’dan Erdoğan’a: Ülkeyi yayık ayranına çevirdiniz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 1. Olağan Kırklareli İl Kongresi'nde konuştu.

“YANDAŞLARINIZ, PELİKAN MELİKAN HELAK OLUYOR”

Hükümetin dış politikalarını sert sözlerle eleştiren ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a tepki gösteren Babacan, “Bir sabah kalkıyorlar, haçla hilali çakıştırıyorlar. Bir gün ‘Şangay Beşlisi'nde olmak istiyorlar, bir başka sabah da kalkıp ‘Avrupa Birliği güzeldir' diyorlar. Sayın Erdoğan, biraz yavaş. Bunu artık sizin klasik U dönüşlerinizle falan da açıklayamıyoruz. Ülkeyi yayık ayranına çevirdiniz. Çalkalayıp duruyorsunuz. Sizin yandaşlarınız, peşinizdeki kuş sürüleri, pelikan melikan helak oluyor. Hızlarını alamayıp devriliyorlar, yine de peşinizden koşmaya çalışıyorlar. Tabii işin ucunda bir sürü menfaat var. Ama biraz yavaş, bu kadar zikzak çizdirilmez. Bir ülkenin stratejik hedefi olur, uzun vadeli hedef seti olur. Büyük ülkeler böyle yönetilir” şeklinde konuştu.

“BU HÜKÜMET ÜLKEMİZİ DIŞ POLİTİKADA ‘KAYBET-KAYBET'E ALIŞTIRDI”

Türkiye'nin dış politikadaki parolasının “kazan-kazan” olmak zorunda olduğunu söyleyen Babacan, “Fakat bu hükümet ülkemizi ‘kaybet-kaybet'e alıştırdı. Bunun bir örneğini de şu S-400 meselesinde gördük. Kuyuya taş atıldı, şimdi kırk akıllı çıkarmaya uğraşıyor. Türkiye'nin kendi egemenlik alanındaki bir konuda hiçbir ülke Türkiye'ye ‘şunu yap, bunu yap' diyemez. Bu kimsenin haddine değildir. 2,5 milyar dolar para verdiğimiz S-400'lerin kapağını açınca yaptırımla karşılaşıyoruz, ana ortağı olduğumuz F-35 projesinden de çıkarılıyoruz. Bu nasıl bilgisizliktir, anlamak güç” açıklamasında bulundu.

“ERDOĞAN VE BAHÇELİ, UYGURLAR İÇİN NEDEN TEK KELİME ETMİYORSUNUZ?”

Babacan, dış politikaya yönelik eleştirilerini şöyle sürdürdü:

* Çin'e karşı Doğu Türkistan'da gıklarını çıkaramıyorlar. Ama lafa gelince sağa sola ‘yerli ve milli' dersleri verirler. Lafa gelince ‘tüm dünya mazlumlarının sesi' olduklarını iddia ederler. Lafa gelince dinimizin kutsallarını da siyasete alet ederek, din kardeşliğinden bahsederler.

* Bütün dünya, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde çok ciddi insan hakları ihlalleri olduğunu konuşuyor. Çeşitli ülkeler ‘soykırım' tanımları yapıyor.

* Dünyanın dört bir yanından ses yükselirken, Uygurlar için neden tek kelime etmiyorsunuz? Hadi, Perinçek'i anladık. Anlaşılan o zaten memnun. Peki sayın Erdoğan, sayın Bahçeli… Sizlere ne oluyor? Doğu Türkistan'da yaşanan zulüm karşısında lal oldunuz.